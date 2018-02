Homens armados apavoram rodoviários e passageiros durante a madrugada

Manaus - O início madrugada deste sábado (03) foi difícil para quem dependia do transporte coletivo. Homens armados com facas e uma pistola assaltaram duas linhas de ônibus da empresa Via Verde. Os pertences dos passageiros, além da renda do ônibus, foram levados pelos criminosos. Não houve feridos.

No primeiro caso, uma dupla composta por um homem e um adolescente entrou na linha 609, que faz o trajeto do bairro Japiinlândia até o Centro, e anunciou o assalto. Os dois abordaram os rodoviários e os passageiros na Avenida Kako Kaminha, bairro Presidente Vargas.

"Eles levaram toda renda do dia do ônibus, além dos pertences das duas passageiras que estavam no ônibus. Era uma senhora e uma moça", contou o motorista que finalizava a última viagem do dia e preferiu não informar o nome.

Leia também: Terror na Cidade de Deus: 2ª morte é registrada em menos de 6h

O segundo assalto ocorreu poucas horas após o primeiro registro. A linha 118, que faz o trajeto Santo Agostinho até o T2, no bairro Cachoeirinha, foi tomada de assalto por dois homens com uma arma de fogo. Eles anunciaram o assalto e recolheram os pertences dos passageiros, entre celulares e valores em dinheiro. A linha 118 também fazia a última viagem do dia.

"Eles, às vezes, mandavam diminuir a velocidade ou aumentar. Eu cheguei a ficar nervoso porque tentava obedecer, mas eles estavam muito alterados. Acho que, possivelmente, estavam sob o efeito de drogas", relatou o motorista da linha 118 em entrevista a um veículo de comunicação.

Edição: Bruna Souza

