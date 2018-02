Resultado das eleições em Novo Aripuanã sai neste domingo, às 17h30

Novo Aripuanã - A previsão da Justiça Eleitoral é que os mais de 12 mil eleitores de Novo Aripuanã (distante 227 quilômetros de Manaus) recebam neste domingo (4), às 17h30, seus novos prefeito e vice-prefeito. De acordo com o juiz eleitoral Jean Pimentel, a previsão para a divulgação do resultado está mantida, caso haja alguma alteração será anunciada.

Os candidatos Jocione Souza (PSDB) e Raimundo Sobrinho (PR); Hilton Laborda Júnior e Fábio Pinto (MDB) disputam os votos da população. As eleições suplementares devem contar com um público de, pelo menos, 12 mil eleitores distribuídos em dez locais de votações com 40 seções eleitorais, ao todo.

Candidata impedida

A candidata ao cargo de vice-prefeita de Novo Aripuanã, Arlene Cardoso de Santana (PSB), apresentou, no início de janeiro, uma carta de cancelamento do seu registro de candidatura nas eleições suplementares deste ano junto à 29° Zona Eleitoral do município.

O principal motivo da renúncia seria um pedido de impugnação feito por sua adversária, Jociane Souza (PSDB). De acordo com a ex-candidata, o pedido de impugnação foi realizado baseado no fato de Arlene ser filha do ex-prefeito da cidade, Aminadab Meire Santana (PSD), que em outubro do ano passado foi condenado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), por ato doloso de improbidade administrativa. Ele está inelegível por oito anos.

Cassação

O ex-prefeito Aminadab Santana, cassado em outubro do ano passado, foi condenado por improbidade administrativa pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e tentou reverter a decisão em instância superior, que foi negado.

“Ainda não saiu a sentença deste caso, amanhã (terça) será o último dia do prazo de contestação. Então, a partir do dia 24, os julgamentos pendentes já podem ocorrer”, acrescentou o secretário judiciário do TRE, Waldiney Siqueira.





