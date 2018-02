Gabarito do concurso da Defensoria Pública será divulgado na segunda

Em Manaus, as provas foram realizadas em sete locais | Foto: Divulgação





Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgam, nesta segunda-feira (05), o gabarito das provas do concurso para servidores realizado neste domingo (04). Aproximadamente 71,5% dos mais de 46 mil inscritos no concurso compareceram para fazer as provas neste domingo.

Para o período da manhã estavam inscritos 37.134 candidatos, destes 26.390 compareceram. À tarde, o total de inscritos foi de 9.115, dos quais 6.471 fizeram as provas. Este foi o primeiro concurso para servidores do quadro suplementar feito na história da instituição e aconteceu simultaneamente em Manaus e nos cinco municípios onde a DPE-AM terá unidades polo - Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

O concurso foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As provas foram aplicadas em 20 locais diferentes, sendo seis em Manaus e 14 no interior. Estão sendo ofertadas vagas em cargos de nível Médio e Superior, na capital e no interior, com salários que variam de R$ 3.400 a R$ 6 mil.

71,5% dos mais de 46 mil inscritos no concurso compareceram | Foto: Divulgação

O defensor público geral do Estado, Rafael Barbosa, acompanhou a realização das provas em Manaus e afirmou ter saído tudo como planejado. “Tivemos defensores em todos os municípios onde foram realizadas as provas e não houve contratempos em nenhum deles, tampouco em Manaus, onde estava o maior número de inscritos. Estamos confiantes que todo o restante do processo ocorrerá também de forma tranquila e em breve teremos os novos servidores da Defensoria Pública a postos para trabalhar junto conosco para o crescimento e fortalecimento da instituição”.



Em Manaus, as provas foram realizadas em sete locais, sob a supervisão do defensor público geral, Rafael Barbosa, e dos defensores públicos Kanthya Pinheiro de Miranda (Colégio La Salle), Melissa Credie Borborema (Fametro), Larissa Vianez Sant’Anna (Faculdade Martha Falcão/Devry), Carol Rocha (Ulbra), Raquel El Bacha (Universidade Nilton Lins) e Pollyana Gabrielle Souza Vieira (UniNorte).



No período da manhã aconteceram as provas para os cargos de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo; Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico em Agrimensura; Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria - Assistente Técnico de Suporte; e Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria – Programador.

O concurso foi organizado pela Fundação Carlos Chagas | Foto: Divulgação





No período da tarde a avaliação foi para os cargos: Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas; Analista Social de Defensoria - Especialidade Psicologia; Analista Social de Defensoria - Especialidade Serviço Social; Analista em Gestão Especializado de Defensoria – Administração; Analista em Gestão Especializado de Defensoria – Biblioteconomia; Analista em Gestão Especializado de Defensoria - Ciências Contábeis; Analista em Gestão Especializado de Defensoria - Engenharia Civil; Analista em Gestão Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria - Analista de Sistemas; e Analista em Gestão Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria - Analista de Banco de Dados.

Nos cincos municípios onde o concurso também foi realizado estiveram o subdefensor público geral, Antonio Cavalcante (Itacoatiara); a defensora pública Suelen Menta (Tefé); o defensor público Inácio de Araújo Navarro (Parintins); o defensor público Danilo Germano (Tabatinga) e a defensora pública Josy Cristiane de Lima (Humaitá).



Números de Presentes - manhã:

Manaus



Inscritos: 33.975

Presentes: 24.255 (71,39%)

Ausentes: 9.720 (28,61%)

Humaitá



Inscritos: 994

Presentes: 570 (57,34%)

Ausentes: 424 (42,66%)

Itacoatiara

Inscritos: 647

Presentes: 448 (69,24%)

Ausentes: 199 (30,76%)

Parintins

Inscritos: 616

Presentes: 454 (73,70%)

Ausentes: 162 (26,30%)

Tabatinga

Inscritos: 507

Presentes: 380 (74,95%)

Ausentes: 127 (25,05%)

Tefé

Inscritos: 395

Presentes: 283 (71,65%)

Ausentes: 112 (28,35%)

Número de presentes - tarde:

Manaus

Inscritos: 8.673

Presentes: 6.210 (71,60%)

Ausentes: 2.463 (28,40%)

Humaitá

Inscritos: 230

Presentes: 133 (57,83%)

Ausentes: 97 (42,17%)

Itacoatiara

Inscritos: 86

Presentes: 57 (66,28%)

Ausentes: 29 (33,72%)

Parintins

Inscritos: 58

Presentes: 40 (68,97%)

Ausentes: 18 (31,03%)

Tabatinga

Inscritos: 39

Presentes: 20 (51,28%)

Ausentes: 19 (48,72%)

Tefé

Inscritos: 29

Presentes: 11 (37,93%)

Ausentes: 18 (62,07%)

