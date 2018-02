Mais de 600 pessoas participam da Caravana da Cidadania em Figueiredo

Aproximadamente 600 moradores da comunidade Cristo Rei, localizada no quilômetro 28 da AM-240, em Presidente Figueiredo, receberam atendimentos médicos e jurídicos, dentre outros serviços gratuitos, durante a 1ª Caravana da Cidadania deste ano. A ação, promovida pela prefeitura do município, teve início na manhã do último sabádo (3) e deve seguir para outras localidades rurais nos próximos dias.

No decorrer do dia, os moradores da comunidade realizaram consultas odontológicas, oftalmológicas e pediátricas. Também foram feitos recadastramento da população local no programa Bolsa Família, emissão de documentos como Registro Geral (RG) e carteira de trabalho, além de disponibilizados serviços estéticos de corte de cabelo, manicure.

De acordo com o prefeito Romeiro Mendonça, a primeira ação social do ano foi bem recebida pelo público-alvo. “Os moradores participaram maciçamente de todas as atividades que disponibilizamos. É um dos principais objetivos da nossa gestão atender as demandas de maior necessidade da população do município”, afirmou, enquanto participava da edição de ontem do programa Figueiredo, transmitido pela rádio FM O Dia, estação 101,5.

Os moradores da comunidade realizaram consultas odontológicas, oftalmológicas e pediátricas | Foto: Weglesson Gomes

No ano passado, mais de duas mil pessoas foram atendidas durante as três edições da caravana nas comunidades Abonari, Rumo Certo e Vila de Balbina. Em 2018, a meta é ampliar alcance do projeto.

“Foi apenas o início de um trabalho que iremos desenvolver nas localidades mais distantes de Presidente Figueiredo, onde alcançaremos aquelas pessoas que tem acesso dificultado a esses serviços”, ressaltou o vice-prefeito Mário Abrahão, ao vivo, durante a transmissão.

O bate-papo contou com a participação do deputado federal Hissa Abrahão, que aproveitou a visita ao município para conhecer as instalações da rádio, além dos vereadores Odimar Cipriano, Ricelli Pontes e Simão Pacheco. “Esse projeto é muito importante para a população de Figueiredo. No que depender de nós, estaremos sempre trazendo mais recursos para o município, unindo forças com aqueles governantes dispostos à união pelo bem maior das pessoas, como tem demonstrado o governador Amazonino Mendes”, declarou Hissa Abrahão, que acompanhou a caravana.

