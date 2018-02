Esquenta do Bloco do Vieiralves reúne mais de 5 mil pessoas em Manaus

A festa foi um paliativo para o que vai acontecer no Bloco do Vieiralves que acontecerá no domingo de carnaval ( | Foto: Divulgação

Manaus - O esquenta do Bloco do Vieiralves, que aconteceu neste domingo (04) na rua Pará, Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, reuniu mais de 5 mil pessoas e terminou sem registros de ocorrências. O evento contou com o apoio logístico da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) que fez o policiamento do local.



O secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, esteve no evento e agradeceu os foliões por colaborarem com o trabalho da SSP-AM. O carnaval da cidade conta com operação especial da Polícia Militar, que segue até a quarta-feira de Cinzas (14) fazendo a segurança de festas e blocos.

Entre os destaques do esquenta estiveram João Victor e Rodrigo e a Banda Cauxi Eletrizado que comandarão o evento tocando diversos sucessos para embalar os foliões.

Sobre o Bloco

A festa foi um paliativo para o que vai acontecer no Bloco do Vieiralves que acontecerá no domingo de carnaval (11/02) a partir das 15h na Rua Pará, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

O acesso ao bloco será gratuito, porém, os abadás para área VIP e camarote extra-VIP que darão direito a open bar e front stage estão sendo vendidos nas lojas iRestore do Manauara e Amazonas Shopping.

O bloco contará com 70 policias militares, cavalaria, batedores, viaturas e Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) para controlarem o transito nos locais.

A recomendação tanto dos organizadores dos eventos quanto da SSP-AM é que os foliões cheguem cedo nos blocos, optem por transportes alternativos como o aplicativo Uber, Taxi, e se forem dirigir não bebam.

Além da segurança o evento contará com bares, banheiros e área de alimentação. A duração é de nove horas de folia e encerrará pontualmente ás 23h que é o horário determinado pela SSP-AM para realização das festas de rua no período carnavalesco.





Leia mais:

Leia tudo sobre o Carnaval no hotsite especial do EM TEMPO