Subcontroladoria-Geral de Ouvidoria atende ao cidadão via WhatsApp

Manaus - O Amazonas é o primeiro Estado da região Norte, e o quinto em nível nacional, a atender ao cidadão por meio do aplicativo WhatsApp. A ferramenta, administrada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio da Subcontroladoria-Geral de Ouvidoria, já está disponível para o envio de reclamações, denúncias, dúvidas, elogios e sugestões. O número do WhatsApp da CGE é 99480-8446.

As mensagens podem ser enviadas para o WhatsApp da CGE de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As informações recebidas pelo aplicativo serão transcritas ao portal do Sistema de Ouvidorias do Estado (e-OUV). O novo registro será efetuado pelos servidores da Subcontroladoria-Geral de Ouvidoria da CGE. Após o cadastro, via sistema, o cidadão receberá um número de protocolo, em resposta à mensagem inicial enviada pelo cidadão.

Com o número do protocolo em mãos, o usuário poderá acompanhar seu manifesto pelo site www.cge.am.gov.br no link e-OUV. O prazo para resposta é de 20 dias seguidos prorrogáveis por mais dez dias.

Pioneiro na região Norte - A subcontroladora-Geral de Ouvidoria da CGE, Seilani Almendros, informou que a disponibilização do WhatsApp CGE tem o intuito de aproximar o cidadão aos serviços públicos prestados pelo Governo do Estado, permitindo a interação direta com o poder público.

“Somos o primeiro Estado da região Norte a atender a população por meio do WhatsApp. A proposta do serviço é aproximar o cidadão ao Governo do Estado e atendê-lo com mais rapidez. Atualmente, a maior parte da população tem acesso a celular e aos aplicativos de redes sociais. Então, nada melhor do que oferecermos mais uma alternativa online de contato para o cidadão. Faça você também o seu registro!”, convidou a subcontroladora.

