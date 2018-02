Cetam abre inscrições para mais de seis mil vagas em cursos

São mais de seis mil vagas em 70 cursos diferentes | Foto: Divulgação

Manaus -O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições, nesta sexta-feira (09/02), para os cursos de qualificação profissional na capital. São mais de seis mil vagas em 70 cursos diferentes a serem oferecidos nos Centros de Convivência, Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison e Centro Cultural Thiago de Melo.



As inscrições acontecerão pelo link inscricao.cetam.am.gov.br

entre 7h e 17h ou enquanto houver vaga. Há vagas, ainda, para cadastro de reserva.

A efetivação das inscrições acontecerá nos dias 15 e 16 com a entrega dos documentos nos locais onde ocorrerão os cursos. A segunda chamada acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro e início das aulas no dia 26 de fevereiro.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, a oferta de vagas faz parte da política de acesso à educação profissional do Governo do Estado. “Esta é a primeira etapa de cursos de qualificação a serem ofertados na capital. Nós prevemos a oferta de mais etapas, além da oferta de cursos no interior, com aumento de oportunidades à população”, informou.

As vagas são disponíveis para pessoas a partir de 14 anos. A lista dos cursos, carga horária e critérios para participação estarão disponíveis no link inscricao.cetam.am.gov.br.

São 70 opções de cursos divididos em 277 turmas nos três turnos, entre os quais estão: informática básica, confeitaria de tortas doces e salgadas, operador de caixa, assistente administrativo, corte e escova de cabelo, recepcionista, barbeiro, maquiagem, confecção de bijuterias, ornamentação de festas, manicure e pedicure, fotografia, entre outros.

Para o interior do Estado, os cursos de qualificação profissional do projeto Oportunidade & Renda serão oferecidos no mês de março.





