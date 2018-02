Detentos vão fazer treino funcional nos presídios do AM

Manaus - Durante esta semana, os profissionais de educação física do sistema prisional do Amazonas darão início a uma série de competições, torneios e exercícios físicos com os internos. A finalidade é proporcionar lazer e garantir a saúde mental e física dos detentos.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) e a Umanizzare Gestão Prisional, que entre as apostas para atrair os reeducandos para a prática esportiva, estão levando para as unidades o treinamento funcional, ou exercícios funcionais, como são mais conhecidos.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar Cleitman Coelho ressalta que uma série de ações estão previstas para este ano e o esporte terá destaque, uma vez que cumpre um papel fundamental de socialização e criação de espaços de convivência.



“No momento da atividade eles se prontificam em participar da prática dos esportes que trazem diversos benefícios, como a melhora dos aspectos fisiológicos, psicológicos e de sociabilidade”, ressaltou o secretário.



Os professores Marcelo da Conceição Silva e Lemichel Haydem de Araujo, que atuam no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj Fechado), ressaltam que o treinamento funcional permite que todos os grupos musculares sejam trabalhados de forma integral.

Treino funcional



Os exercícios são feitos com os movimentos naturais do corpo como agachar, pular, correr e girar. Ainda segundo eles, vários objetivos foram alcançados em prol da saúde dos presos com estes tipos de exercícios, tais como: a prevenção de doenças, controle de peso e melhor aparência física e bem-estar.



“Estes exercícios foram escolhidos por que são capazes de tornar as funções corporais do reeducando mais hábeis, como equilíbrio, flexibilidade, potência, coordenação motora, agilidade e força. Além disso, percebemos uma ótima aceitação por parte dos internos”, afirmou Marcelo.



Inclusão esportiva

A prática esportiva se encontra amparada no artigo 83, da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execução Penal (LEP). A Lei diz que “o estabelecimento penal conforme a sua natureza deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva” (BRASIL, 1984, p.17).



“Todavia a atividade física, o exercício estabelecido se dá mediante uma análise criteriosa do comportamento do preso e de suas motivações para participar. Realizamos um estudo para saber aceitação, quando a melhor opção é o futebol, quando é torneiro de xadrez ou os treinos funcionais”, informou o professor de educação física também do Compaj Fechado, Daniel Alencar Cruz.

