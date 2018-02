Pesca ilegal é alvo de operação realizada pelo Ipaam e PM

Manaus - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com Batalhão Ambiental da Polícia Militar, desencadeou, no período de 22 de janeiro a 2 de fevereiro, uma operação direcionada ao combate de atividades de pesca comercial e profissional ilegais na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do rio Uatumã, que compreende os municípios de São Sebastião do Uatumã (distante 247 km de Manaus) e Itapiranga (a 227 km da capital).

De acordo com o gerente de Fiscalização Ambiental do Ipaam, Abener Brandão, o decreto nº 17.190/96 proibiu a pesca comercial ou profissional nos corpos d’água que compõem a Bacia Hidrográfica do rio Uatumã e no entorno daquela Unidade de Conservação (UC) por tempo indeterminado.

" “A pesca está proibida em todas as fases, desde a captura, extração, coleta transporte, conservação, transformação, beneficiamento, industrialização e comercialização”. " Abener Brandão, Gerente de Fiscalização Ambiental do Ipaam





A operação Uatumã contou com o apoio de agentes ambientais voluntários do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc), órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Na ação, mais de trinta embarcações foram abordadas, duas delas notificadas por transportar uma carga 60,86 metros cúbicos de madeira serrada sem o Documento de Origem Florestal (DOF). O material foi apreendido.

Duas embarcações transportam uma carga 60,86 metros cúbicos de madeira serrada | Foto: Divulgação - Ipaam

O gerente de Fiscalização Ambiental informou, também, que foram expedidos 16 autos de infração, com aplicação de multas de mais de R$ 122,1 mil pela prática e crimes ambientais, 23 termos distribuídos entre apreensão, depósito, doação, soltura e destruição. Nas embarcações os agentes ambientais encontraram carvão vegetal sem DOF, trator tipo jerico, motosserras, espingardas, além de três jabutis, 17 tracajás e um couro de cotia.

