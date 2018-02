Desfiles de Carnaval no sambódromo terão linhas de ônibus extras

As linhas que atendem o entorno do Sambódromo, vão operar com 480 veículos, até meia-noite. | Foto: Divulgação

Manaus - O total de 480 veículos estará atendendo os foliões que forem participar do desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, no Sambódromo, zona Centro-Sul, nos dias 9 e 10/2, conforme anúncio da Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).



A programação de linhas extras para o desfile das Escolas do Grupo Especial, de acordo com o superintendente da SMTU Franclides Ribeiro, prevê transporte público durante todo o evento. “As linhas extras devem operar de acordo com a determinação da SMTU, também a partir de zero hora, indo até às 4 da manhã. Conforme determinação do prefeito Arthur Neto, iremos garantir transporte, para que todos possam brincar o carnaval”, salientou Ribeiro.

Leia mais: Arregace as mangas: emprego à vista



As linhas que atendem o entorno do Sambódromo, vão operar com 480 veículos, até meia-noite. A partir deste horário, serão disponibilizados 49 carros extras, dos quais 10 são de apoio. As empresas que irão prestar o serviço para a população são Rondônia, Açaí, Expresso Coroado, Global, Líder, Veja, Via Verde e São Pedro.

Orientação

As linhas alimentadoras que saem dos bairros até os Terminais de Integração T3 (Cidade Nova), T4 (Jorge Teixeira) e T5 (São José), deverão operar também até o término do evento. Para melhor informar os usuários, os veículos terão afixados em seus para-brisas a legenda “Sambódromo” e os operadores das empresas deverão seguir orientação dos fiscais de transporte e agentes de trânsito que estarão presentes no local.

Linhas extras para o Carnaval 2018, após a meia-noite:

Linha 500 - Novo Israel – T1 – Centro

Linha 560 - T4 – Cidade de Deus – Nova Cidade – T1 - Centro

Linha 640- T4 – T3/ Sambódromo

Linha 652- T4 – T5 – V8 – T1 – Centro

Linha 678- T4 – T5 – Ponta Negra

Linha 704- Betânia – Sambódromo

Linha 010- Norte – Sul – T2 - Sambódromo





Leia também:



Leia tudo sobre o Carnaval em Manaus