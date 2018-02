6 mil pescadores prejudicados por quadrilha que desviou R$ 5 milhões

Manaus - Após completar dois meses de investigações, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) apresentou denúncia contra dez suspeitos de desviar cerca de R$ 5 milhões da Secretaria Estadual do Trabalho (Setrab) nesta quinta (8).

No total, a organização criminosa fraudou cinco convênios do Governo do Estado com a Federação de Pescadores do Amazonas e Roraima (Fepesca).

Leia também: MPF denuncia investigados na Maus Caminhos e sugere sentença de Melo

Segundo o promotor de Justiça, Alessandro Samartini, o crime ocorreu entre os anos de 2012 e 2014. “A organização criminosa é composta pela equipe de gestão da Fepesca (Federação de Pescadores do Amazonas e Roraima), onde identificamos os crimes de lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica. Os convênios com o Governo do Amazonas eram conseguidos pelo presidente da Fepesca, que desviava todos os recursos repassados para sócios e amigos dentro do esquema ilegal”, explica.

Os recursos eram destinados originalmente a cursos de formação educacional e investimento de infraestrutura aos pescadores artesanais das comunidades de 60 municípios. Cerca de seis mil pescadores ribeirinhos foram prejudicados nesta ação.

A operação foi deflagrada no dia 7 de dezembro de 2017 | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Denunciados

Dentre os dez nomes envolvidos estão o atual presidente da Fepesca, Walzenir de Oliveira Falcão, o vice-presidente, Marcos dos Santos Bindá, o tesoureiro, Emilton José de Siqueira, os advogados Raimundo Nonato Moraes Brandão e Pedro Antônio de Oliveira, além de empresários e outros funcionários que compõe o atual time de administração do órgão.

O procurador explica que Walzenir ia para o trabalho apenas para firmar os convênios ilícitos. “Ele comparecia à secretaria como representante dos pescadores para contratar empresas de serviços, porém desviava os recursos para empresas fantasmas ou de fachadas a quais ele fazia parte. Descobrimos que todas as prestações de contas que ele apresentava eram falsas, anexando notas fiscais dessas empresas no lugar do órgão”, destaca Samartini.

Apesar das investigações apontarem diversos crimes cometidos pelo grupo, o pedido de prisão preventiva aos quatro principais atuantes do esquema foi indeferido pela Justiça. Em defesa, Walzenir alegou em entrevista coletiva na sede da Fepesca, dias após a operação do MP-AM ser executada, que não faz parte de nenhum esquema criminoso e que não há a existência de recursos desviados.

Operação Traíra

No total, 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus e em Manacapuru, sede de algumas das empresas declaradas nas notas fiscais. Ao chegar nos endereços local, o procurador revelou que os locais, na verdade, são imóveis residenciais.

“Não havia nenhuma documentação constatando o alvará de funcionamento ou o cadastramento legal de funcionários. Cerca de seis empresas apresentavam o mesmo e-mail para contato, e outras quatro o mesmo número de telefone nas notas averiguadas, todos no comando de Walzenir. Ele era o que sustentava os bastidores do esquema com a posição política que possui”, fala.

Entenda o esquema criminoso encabeçado por Walzenir Falcão | Foto: Divulgação/Ministério Público do Amazonas

A primeira fase da operação apresentou oficialmente os dez suspeitos envolvidos no esquema milionário, mas, de acordo com Samartini, as investigações continuam. “Suspeitamos que outros crimes como, por exemplo, o aumento de convênios contratados no período das eleições de 2012. Possivelmente, houve a realização de caixa dois para o benefício de algum político. O que me assustou durante as investigações foi que dias antes das eleições eles conseguiram gastar um milhão em dois dias. Depois da Setrab depositar a quantia, eles sacaram o dinheiro integralmente e repassaram às empresas do Brandão e do Oliveira, fora os vários cheques nomeados a pessoas ainda não identificadas”, frisou.

Durante a operação, também foi visto que no mesmo ano eleitoral foi desviado o pagamento de um milhão do orçamento financeiro da Susam (Secretaria Estadual de Saúde) que foi dividido entre o grupo.

A principal denúncia foi entregue à Justiça, nesta terça-feira (7), para a avaliação do pedido de condenação dos dez principais suspeitos do esquema criminoso. O crime para lavagem de dinheiro está analisado de três a dez anos com pena de multa e reclusão. Já o crime de falsidade ideológica, de um a cinco anos com multa e reclusão. As investigações seguem no decorrer da continuidade da operação na capital e nos municípios.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Especial Operação Traíra - 17 de abril de 2016 - Tríplice fronteira

'Operação Traíra' investiga mais de R$ 7,8 milhões em fraudes na Fepesca

Barbárie: Filho é preso após matar a mãe com três facadas em Parintins