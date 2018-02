Setrab promoverá atividades no Dia Nacional do Artesão

Manaus - Artesãos amazonenses estiveram reunidos, nesta quinta-feira (8), na sede da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), para discutir as atividades em comemoração ao Dia Nacional do Artesanato, celebrado no dia 19 de março. Na reunião, a categoria expôs planos para impulsionar o setor, como a criação de feiras itinerantes que percorrerão bairros da capital e do interior.

De acordo com o titular da Setrab, Manoel Oliveira, o Amazonas não realiza um evento oficial para celebrar a data desde o ano de 2013. “São cinco anos sem qualquer atividade para divulgar os trabalhos dos nossos artesãos”, explicou. Neste ano, a Setrab e associações que representam os vários tipos de artesanato vão realizar um dia de exposições e ações sociais na Central de Artesanato Branco e Silva.

O local está fechado desde janeiro de 2014, porém, a Setrab tem planos de levar os artesãos de volta à Central de Artesanato. “Todos os artesãos que tiverem sua carteirinha regularizada, poderão aproveitar um dia inteiro com consultas médicas e atividades recreativas para o artista e sua família”, destacou o secretário da Setrab.

A comemoração pelo Dia Nacional do Artesão será aberta ao público, que poderá comprar artigos produzidos por artesãos de vários municípios como Tabatinga, Maués, Parintins e Tefé.

Turismo

Oliveira ainda destacou a importância do artesanato para o Amazonas. “Somos o estado mais rico em matéria-prima do Brasil. O artesanato é uma peça fundamental para impulsionar o turismo no Amazonas”, ressaltou. “Estamos reorganizando e colocando em prática muitos projetos que ficaram esquecidos no passado”, acrescentou o secretário.

Outro assunto discutido na reunião foi a dificuldade dos artistas do interior virem à Manaus para conseguir a Carteira do Artesão. Para resolver o problema, a Setrab identificará lideranças artísticas em cada localidade do interior, que terão a missão de fazer as fichas dos artistas e encaminharem à Setrab. “Dessa forma, teremos como avaliar o trabalho de cada artesão e emitir sua carteira profissional”, planeja Oliveira.

