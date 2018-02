Nem pneu de carro escapa da ação dos criminosos da Vila da Prata

Manaus - Na manhã desta sexta (9), o operador de máquinas Manoel da Silva Sobreira acordou com uma surpresa infeliz em frente à sua casa, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. A ousadia dos ladrões foi tanta que furtaram três pneus do seu veículo, um carro do modelo Siena. O furto ocorreu na rua Escândio.

“Eu estaciono meu carro em frente à minha casa porque não tenho garagem. Na madrugada de quinta-feira (8) levaram dois pneus. Na madrugada desta sexta (9), voltaram para buscar o terceiro. É um absurdo esses criminosos atuando dessa maneira”, disse o industriário.

De acordo com Manoel, os pneus eram seminovos. Ele disse ainda, que esse tipo de furto se tornou corriqueiro no bairro. “Isso aconteceu com outras duas pessoas do bairro. Uma delas mora na mesma rua que eu e a outra há algumas quadras daqui. É muito duro você se esforçar para pagar suas contas em dia, não correr risco com pneus velhos e para ter seus bens roubados por desocupados. A insegurança me revolta muito”, completou Manoel.



Manoel registrou a ocorrência no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o crime será investigado. De acordo com o titular da delegacia, Ricardo Leite, a ocorrência é um fato isolado. "Não foram feitos outros registros de furtos de pneus no 21º DIP, o que indica que não se trata de uma quadrilha ou ação em série", explicou o delegado.

O delegado informou também que serão procuradas câmeras nas redondezas que possam ter capturado imagens da ação dos criminosos para identificar a autoria dos suspeitos.





Edição: Luís Henrique Oliveira





