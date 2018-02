UEA divulga 4ª chamada do Vestibular e SIS

Manaus - A Secretaria Geral Acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa que está disponível o Edital e Convocação para Matrícula Institucional, referente ao Vestibular e SIS 2017, acesso 2018, 1ª etapa, 4ª chamada, no período de 19 a 20 de fevereiro.

A 1ª etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2018. Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Leia também: Perseguição termina com motorista de criminosos morta em Manaus



Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre 2018 deverão realizar matrícula institucional na segunda etapa, cujo Edital de Matrícula será publicado a partir do dia 12 de abril.

Confira os links:

Vestibular clique aqui

SIS clique aqui

Leia mais:

Rapaz é preso com 18 quilos de oxi na Zona Norte de Manaus

Ao voltar de velório, PM morre atropelado por BMW no Tarumã

Jovem de 16 anos é baleado na cabeça com arma caseira em Maués