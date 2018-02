Manaus e Tefé são as cidades com mais acidentes nos rios do AM

Manaus - Para se chegar a maioria dos municípios do Amazonas, o principal meio de transporte são as embarcações como barcos, canoas ou jatos, e a principal estrada são os rios. Porém, condições naturais, negligências e imprudências podem causar acidentes irreparáveis a passageiros e tripulação. No começo deste ano, já foram registradas 13 ocorrências pelo Comando do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil.

De acordo com o órgão militar, os maiores registros de acidentes ocorrem no trajeto de Manaus a Tefé (a 674 quilômetros da capital). Em 2017, foram 94 acidentes na área que compreende Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Embarcações colidem no Paraná do Caburi ue fica localizado entre os municípios de Parintins e Nhamundá | Foto: divulgação





No dia 30 de janeiro deste ano, por exemplo, ocorreu uma colisão entre duas embarcações no Paraná do Caburi, que fica localizado entre Parintins e Nhamundá (municípios a 368 e 381 quilômetros de Manaus). Três barcos estavam navegando pelo rio estreito, sendo dois descendo e um subindo. O primeiro barco conseguiu passar sem bater. Entretanto, o segundo não conseguiu desviar e acabou colidindo com a embarcação. Apesar do choque, ninguém ficou ferido.

A nhamundense Ana Paula D’Antona, 28, reside em Manaus e pelo menos duas vezes ao ano visita a terra natal. Ela disse que nunca teve problemas nas viagens, mas fica atenta com a segurança.

“Não temos como controlar o número de passageiros, para saber se está acima do permitido, mas você consegue perceber se o barco está cheio ou não. Eu verifico algumas condições do barco, por exemplo, colete salva-vidas e bote, nas vezes em que viajei sempre tinham a disposição”, explicou Ana Paula.

A nhamundense Ana Paula D’Antona, faz pelo menos duas viagens o interior do Amazonas utilizando barco como meio de transporte | Foto: Taina Benevides





O professor Leanderson Santarém, 27, utiliza barco ferro ferry boat, para viagens ao interior do Estado. Geralmente, a embarcação leva cerca de 200 a 400 passageiros.

“Eu verifico colete, a quantidade de passageiro e quem está no comando do barco. Ver o capitão é bom e se o mesmo conhece o caminho da viagem também. Já peguei um temporal em uma viagem que eu estava retornando para Manaus, no meio do rio Amazonas, passamos cerca de 30 a 40 minutos esperando o rio acalmar para seguirmos viagem. Já vi um naufrágio por imprudência do comandante. O barco era de madeira, e a estrutura estava comprometida. Começou a entrar água, eles conseguiram navegar por um rio estreito e acostar na terra, depois de um tempo ele afundou”, disse.

Momento exato da colisão entre duas embarcações no paraná do Caburi, que fica localizado entre os municípios de Parintins e Nhamundá, deixou os tripulantes assustados na tarde dessa segunda-feira (29). Apesar da colisão, ninguém ficou ferido. Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Em Tempo





Aquaviário há 10 anos, Leilson de Souza, 36, faz transporte de cerca de 15 a 30 passageiros uma vez por semana, entre Nhamundá e Parintins (a 48 quilômetros de distância entre as cidades). Com um barco de madeira de médio porte, ele explica que as obrigações exigidas pela capitania é o melhor caminho para evitar acidentes.

“Eu tenho os itens exigidos pela capitania como: extintor, colete, boia, a licença para aquaviário, com curso de formação, e os documentos do barco. A maior dificuldade que encontramos nessa região é o tempo de cheia do rio. Nesta época, é muito pau na água, e a atenção é redobrada para não bater em nada”, alertou o aquaviário.

Recomendações

Para uma viagem segura, a Marinha recomenda que o passageiro solicite ao Comandante da embarcação a habilitação, o despacho que autoriza a viagem e a documentação da mesma. Assim ele pode ter a certeza que a embarcação está em condições para a navegação. Além disso, é necessário verificar se o limite de passageiros está sendo respeitado e se a embarcação dispõe de coletes salva-vidas, boias e extintores de incêndio.

Caso o comandante se recuse a mostrar os documentos, o passageiro poderá denunciar a embarcação ou o comandante à Capitania pelo telefone: (92) 99302-5040, que também funciona como WhatsApp.

Dever da embarcação

A embarcação deve estar inscrita em Delegacia, Capitania ou Agência da Marinha do Brasil. Ela deve estar equipada com material de salvatagem (coletes e boias), de combate a incêndio (extintores de incêndio) e luzes de navegação. O responsável pela embarcação deve, ainda, respeitar o limite de cargas e passageiros e os profissionais devem estar habilitados.

