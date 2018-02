Moradores insatisfeitos denunciam lixão a céu aberto em Maraã/AM

O lixo está sendo depositado na avenida perimetral ao lado da fábrica de Bacalhau | Foto: Divulgação

Maraã - Um lixão a céu aberto está tirando o sossego dos moradores do bairro Ricardo Avelino, no município de Maraã, localizado a 635 quilômetros de Manaus.

Além do visual, o mau cheiro e aparecimento de insetos e animais peçonhentos preocupam os moradores. As nascentes existentes no local estão seriamente ameaçadas, já que o terreno absorve as águas das chuvas e as distribui para rios e riachos das proximidades, por meio dos lençóis freáticos.

De acordo com o morador Manoel André, 33, o lixão existe há quase dois anos. Segundo ele, nenhuma atitude foi tomada por parte da prefeitura para solucionar o problema. "Sai prefeito entra prefeito e esse lixão continua. Antes era só uma parte, hoje a prefeitura está jogando o lixo em cima da estrada. A gente tem até medo de passar pelo local e pegar alguma doença ou ser mordido por alguma animal" disse.

Leia também: Manaus e Tefé são as cidades com mais acidentes nos rios do AM

Quando chove a água acumulada transborda em direção ao principal rio da cidade | Foto: Divulgação

Conforme o presidente da comunidade, Raimundo Nonato, o lixo é depositado próximo à principal fábrica de bacalhau da cidade. "Já denunciamos várias vez para os órgãos da prefeitura e o que sempre ouvimos é que eles estão tomando providência. A população está entregue ao caos. Nem juiz titular temos na cidade para denunciar essa falta de respeito.

A reportagem tentou contato com o prefeito de Maraã, Luiz Magno, pelo número de telefone 97 xxxx-9800 para saber qual seria a solução para o problema por parte da prefeitura, mas não tivemos respostas.

Leia mais:

Corpo em decomposição é encontrado em ramal na rodovia AM-010

Conheça o drama dos doentes mentais que vagam pelas ruas de Manaus

Advogado embriagado é preso após tentar fugir de blitz em Manaus