Motorista de rota e funcionários são alvos de criminosos em Manaus

Manaus - Um motorista de micro-ônibus que levava funcionários em uma rota até o Polo Industrial de Manaus, passou por momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (12). Ao buscar passageiros no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, o veículo foi abordado por dois criminosos armados, que além de roubarem os pertences dos trabalhadores, obrigaram o motorista a seguir caminho para receptar novas vítimas.

De acordo com o motorista, que preferiu não se identificar, por volta do meio-dia, a dupla entrou no veículo na rua A do mesmo bairro. "Os criminosos assaltaram os funcionários presentes e me obrigaram a seguir a rota para buscar mais pessoas", disse.

Entre os objetos levados pela dupla de suspeitos, estavam alianças, celulares, dinheiro e documentos dos funcionários.

Leia também: Advogado embriagado é preso após tentar fugir de blitz em Manaus

A ocorrência foi denunciada por meio de um telefone público, pois entre os pertences roubados na ação criminosa, estava o aparelho celular do motorista, que contou ainda, que os assaltantes saíram do veículo apenas entre a rua Castro Alves e São Domingos do mesmo bairro e fugiram para um hip-rap que corta o bairro.

Crimes e ações de prevenção

Vale lembrar que, mesmo com intensas fiscalizações e ações de prevenção deflagradas pela Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), esse tipo de ação tem se tornado recorrente na cidade.

Somente no ano passado, a SSP-AM registrou 3.605 roubos a coletivos, além disso, as Operações Catraca e Rota Segura, fiscalizaram 14.676 veículos e no mesmo ano, 1.455 pessoas foram presas por roubos a ônibus do transporte coletivo, alternativos e rotas que fazem o transporte do Polo Industrial de Manaus.

Em janeiro deste ano, três assaltantes montaram uma barricada, com sacos de areia e lixos para interceptar um micro-ônibus do transporte especial. Na ocasião, o motorista conseguiu desviar e teve o veículo apedrejado. A tentativa de assalto aconteceu na rua Papoula, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Um dos suspeitos foi preso após perseguição policial.



No último mês de novembro, um outro motorista que realiza rota para o Distrito, morreu após ser baleado com um tiro na cabeça quando acelerava o ônibus para escapar dos bandidos.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Dupla é presa em Manaus por receptar moto roubada em Manaquiri

'Caçula do Carnaval' Vila da Barra é a vice-campeã do Carnaval 2018

Van é apreendida ao transportar passageiros em compartimento de carga