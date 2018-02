Susam anuncia melhorias para a FCecon

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) anuncia medidas que irão ampliar a capacidade de atendimento da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade de referência ao tratamento do câncer na Amazônia Ocidental. Segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, entre as medidas estão o aumento do número de leitos, a ampliação dos serviços de Radioterapia e de Imagenologia e Apoio ao Diagnóstico e, ainda, o reforço da equipe técnica, com a convocação de concursados.

Todas essas ações estão previstas no planejamento estratégico da instituição e já começam a ser executadas. O secretário Francisco Deodato explica que há uma determinação expressa do governador Amazonino Mendes para resolver os problemas e colocar para funcionar os serviços que estavam parados ou que não estavam funcionando como deveriam.

“A FCecon é uma unidade de extrema importância não somente para o estado, uma vez que, por ser referência, é procurada por pacientes da região”, afirmou.

A diretora-presidente da FCecon, engenheira biomédica Ana Paula Lemes, ressalta que cerca de 20 novos leitos serão inaugurados na unidade, dentro de dois meses, medida que impactará diretamente no número de cirurgias realizadas pelo hospital. “Quando ampliamos o número de leitos, possibilitamos o aumento das cirurgias, já que a maioria dos nossos procedimentos são de alta complexidade e requerem internação pós-cirúrgica”, frisou.

No Serviço de Imagenologia, onde são realizados os exames complementares e de apoio ao diagnóstico, o aparelho de ressonância magnética está sendo reativado, pela atual gestão da Susam. Uma equipe técnica trabalha na manutenção do equipamento e os insumos, como gás hélio, para o resfriamento do equipamento, já estão no hospital.

“Com isso, além de aumentarmos a oferta de exames de imagem, facilitaremos a vida dos nossos pacientes, que atualmente estão sendo encaminhados para fazer ressonância em outras unidades”, afirmou a diretora.

Além disso, a FCecon receberá do Ministério da Saúde, ainda no primeiro semestre deste ano, um novo Acelerador Linear, aparelho de ponta utilizado no tratamento radioterápico. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Expansão da Radioterapia no Brasil, coordenado pelo Governo Federal.

A unidade também está em vias de concluir a compra de mais um aparelho de Braquiterapia, modalidade de radioterapia usada especificamente no combate ao câncer de colo uterino, o mais incidente entre as mulheres no Amazonas. “O Governo do Estado determinou como uma das prioridades o reforço do setor, o que deixará a FCecon com um dos parques radioterápicos mais modernos do SUS na região Norte”, explicou Ana Paula Lemes.

Outra medida a ser adotada pela FCecon, diz ela, é o protocolo de Manchester, ferramenta bastante utilizada em unidades de urgência e emergência, que dispõem de um serviço próprio de Pronto Atendimento. “O protocolo permitirá que os pacientes que buscam nossos serviços sejam avaliados de acordo com a gravidade e urgência do atendimento, priorizando os mais graves e otimizando o acesso à assistência”, destacou a diretora. A previsão é que a medida seja implantada entre março e abril deste ano.

