Morre jornalista e poeta autor da letra do Hino do Amazonas

Morreu na manhã desta quarta-feira, aos 87 anos, o jornalista e escritor, membro da Academia Amazonense de Letras, Jorge Tufic Alaúzo. O acadêmico lutava contra um câncer no pulmão.

Tufic nasceu em Madureira, interior do estado do Acre, em 1930, e se mudou para Manaus aos 12 anos de idade. Além de publicar dezenas de livros, o poeta foi também um dos fundadores do Clube da Madrugada e escreveu a letra do Hino do Amazonas em 1980, quando já ocupava a cadeira 18 da Academia.

Em 1976, Alaúzo foi homenageado pelo Sindicato dos Jornalistas do Amazonas e recebeu um certificado de “O Poeta do Ano”. Entre os livros mais famosos do escritor estão “Boléka, a Onça Invisível do Universo”, “Quando as noites voavam”, “Varanda de pássaros” e “Um Hóspede Chamado Hansen”.

Personalidades e autoridades lamentaram a morte de Tufic. Entre eles, o governador do Amazonas, Amazonino mendes, que divulgou uma nota ressaltando que “o Amazonas perde um grande intelectual” e homenageando a brilhante carreira do poeta.

