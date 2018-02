Aulas nos presídios do Amazonas começam nesta quinta-feira

Manaus - Seguindo o cronograma da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na próxima quinta feira (15), tem início o ano letivo dos presos do sistema prisional do Amazonas. A iniciativa será realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a cogestora das unidades prisionais, Umanizzare Gestão Prisional.



Na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) 49 internos já estão matriculados e aptos para começar o aprendizado. De acordo com a gerente técnica da unidade, Maria Domingas Printes, os internos matriculados foram divididos em cinco turmas, sendo duas de ensino médio, duas de ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino, e outra para alfabetização.

“Eu e o diretor da Seap, Antônio Enriques Cordeiro, conversamos com o prefeito municipal e ele, prontamente, nos apoiou, colocando professores da Semed para ensinar os reeducandos. E eles estão bem empolgados com o retorno das aulas, e o mais legal, no sentido de oportunidade, é que desta vez, 14 dos selecionados, terão contato com o lápis e o papel pela primeira vez, são iletrados”, ressaltou Domingas.

A unidade de Itacoatiara possui 159 presos e costuma ter bom rendimento escolar. A assistente Social do presídio, Ana Maria Bezerra, destaca os bons resultados alcançados: “temos presos que se destacaram em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL) e cursos de redações. A expectativa é que em 2018 a educação continue sedo um segmento forte aqui dentro”, afirmou.

Parcerias

Além de Itacoatiara, todas as outras 19 unidades prisionais do estado terão o ano letivo em 2018. | Foto: Divulgação

Além de Itacoatiara, todas as outras 19 unidades prisionais do estado terão o ano letivo garantido em 2018. “Não economizamos esforços para garantir a educação, o aprendizado junto aos reeducandos do estado. A Escola Municipal José do Patrocínio que será a responsável pelo ensino fundamental dos presos e a Escola Estadual Berezith a gestora do ensino médio regular”, explicou o titular da Seap, coronel Cleitman Coelho.





