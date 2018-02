'Campanha Jovem Sangue Bom' mobiliza doadores de sangue em Manaus

Manaus - Um grupo de jovens, juntamente com integrantes do Conselho Municipal da Juventude/ PSDB, está engajado na campanha Jovem Sangue Bom, que visa aumentar o número de doações de sangue após a folia carnavalesca.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas ( Hemoam) informou que cerca de 300 voluntários doaram sangue durante o Carnaval. Apesar da boa quantidade no período, essa "turminha do bem" resolveu ajudar a aumentar o estoque de bolsas da instituição.

Durante o Carnaval, em anos anteriores, o registro de doadores costumava cair em até 50%. A expectativa dos jovens do partido é conseguir o máximo de doadores possíveis para ajudar na doação sanguínea.

De acordo com um dos organizadores e estudante de enfermagem, Filipe Magalhães, de 23 anos, essa é a primeira de muitas edições da campanha.

"Sempre que precisarem de doações nós vamos tentar ajudar com essa movimentação social, pois sabemos que é uma questão muito delicada e importantíssima. Eu sou doador e fico feliz de poder ajudar o próximo", diz o jovem.

No próximo dia 24 de fevereiro, todos os envolvidos na campanha estarão no Hemoam para promover a ação e atirar aqueles que queiram contribuir.

"Estaremos no Hemoam à partir das nove horas da manhã para receber quem queira entrar nessa campanha conosco, ou até mesmo se informar melhor sobre a importância desse ato de solidariedade. Mesmo que não doem na hora, as pessoas já saem de lá melhor informada", ressalta.

Para doar sangue é preciso

Ser maior de 16 anos;

pesar mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos antes da doação);

Respeitar o intervalo entre as doações (Homens intervalo de 2 meses, mulheres intervalo de 3 meses);

Não ter comportamento que ponha saúde em risco e manter o estilo de vida saudável;

Portar documento oficial com foto

A doação dura cerca de 15 minutos e a quantia de 450 ml de de sangue é capaz de salvar até 4 vidas. O Hemoam fica localizado na Avenida Constantino Nery, (próximo a Arena da Amazônia) e funciona de segunda a sábado das 7h até as 18h.

