Falta de merenda escolar prejudica alunos do interior do Amazonas

Manaus - Em pleno início de ano letivo, professores e alunos já denunciam péssimas condições em diversas instituições do Amazonas. Uma das reivindicações é à falta de merenda nas escolas estaduais dos municípios de Iranduba, Fonte Boa, Urucurituba, Nova Olinda, Manaquiri, Humaitá, Lábrea e Eirunepé.

A professora de redação, Marcilia Pizano, da Escola Estadual Cecilia Carneiro de Oliveira e membro do Conselho de Alimentação Escolar do município de Iranduba, informou que, apesar do ano letivo está no início, os alunos já estão prejudicados pela falta de merenda.

Leia também: Transpetro abre processo seletivo público com 156 vagas



“Todas as escolas estaduais de Iranduba estão sem merenda. Os mais prejudicados são os alunos do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), pois eles teriam que ficar o dia todo na instituição. Entretanto, na quinta saíram às 9h e nesta sexta às 10h. A gestora do Cecilia Carneiro entrou em contato com a Seduc, mas eles não deram uma previsão para que o problema seja resolvido”, disse a professora.

De acordo com a professora, a situação da rede municipal de Iranduba não é diferente. “Acredito que a situação na rede municipal está ainda pior, pois a prefeitura ainda não fez nenhuma licitação para a merenda escolar e nem para transporte. As escolas também estão em péssimas condições. Não recebem reforma desde de 2006”, falou a educadora.

“É lamentável saber que não houve planejamento para garantir merenda escolar para os alunos”, lamenta Marcus Libório presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas.

Como ocorreu em Iranduba, os alunos do município de Eirunepé, também foram dispensados às 9h dessa quinta-feira (15), devido à falta de merenda e as escolas de tempo integral estão sem almoço.

“Se o abastecimento está precário na capital, imagine no interior que precisa de logística para esse alimento chegar. A Seduc sabia que isso poderia acontecer, afinal no início de janeiro a empresa de logística que prestava serviço teve o contrato rescindido. E para alguns municípios mais distantes a merenda já corria risco de atrasar”, disse o presidente do sindicato.

Em Autazes, gestores, pais e professores tomaram a iniciativa de comprar merenda com recursos próprios para evitar atraso no calendário escolar. “Eles vão improvisar com uma merenda que não supre as energias que alunos necessitam”, finalizou Marcus Libório

A reportagem entrou em com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) para saber o posicionamento da instituição em relação a denúncia de falta de merenda de escolas, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Leia mais:

Inscrições abertas para 21 cursos gratuitos do Ministério do Trabalho

Com salários de até R$ 10 mil, Petrobras lança edital de concurso

Governo do Amazonas convoca aprovados no concurso da Susam