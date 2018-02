Professores realizam buzinaço em protesto em Parintins

Parintins (AM) – Com faixas e cartazes, professores da rede estadual de ensino dão continuidade na tarde desta sexta-feira (16), nas manifestações pelo pagamento do reajuste salarial da categoria. O primeiro ato aconteceu pela manhã na praça da Liberdade, no centro de Parintins, liderado pela delegacia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Siteam).

Os educadores saíram da praça da Liberdade e percorreram diversas ruas da cidade promovendo um buzinaço. “Queremos apenas o que a lei diz que temos direito,. Queremos o nosso reajuste que esse governo parece não ter sensibilidade alguma”, afirmou a professora Luiza Oliveira da Silva.

Manifestantes saíram em buzinaço pelas ruas da cidade. | Foto: Tadeu de Souza

O buzinaço percorreu as ruas do centro da cidade chamando atenção dos pais e dos alunos para a situação. “Se não pagar o reajuste não haverá aula”, disse o professor Rooney Barros, um dos líderes da categoria em Parintins.

Posicionamento



Em nota enviada na semana passada, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) garantiu que a data-base da categoria está garantida para 1º de março, como prevê o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

A reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) foi convocada pelo secretário de Educação, Lourenço Braga, com o objetivo de dar respostas à categoria, que anseia pelo reajuste salarial, desde 2015.

Os demais pontos da pauta de reivindicações foram: o reenquadramento dos servidores (aqueles que se qualificaram com especialização, mestrado e doutorado), a revisão dos valores do vale-alimentação (Sodexo) e do auxílio-localidade (para professores que atuam em comunidades do interior) e o vale-transporte.

O secretário se comprometeu a avaliar todos os pontos da pauta de reivindicações, mas afirmou que a prioridade é o reajuste salarial. “Vamos primeiro resolver a questão do reajuste dos trabalhadores e, em seguida, tratamos das outras demandas, mas garanto que todos os pontos serão analisados com muito cuidado”, destacou Lourenço Braga.





