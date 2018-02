Parintinenses reivindicam melhorias na cidade com remo e canoa

Parintins (AM) – Protestar sim! E como toda boa manifestação parintinense a criatividade não ficou de fora. Além de cartazes os moradores do bairro Pascoal Alaggio, Zona Leste da cidade, utilizaram objetos da rotina dos ribeirinhos, como canoa e remo, na manhã de sábado (17) para manifestar suas insatisfações. O principal objetivo era chamar atenção da Secretaria de Obras do município de Parintins (369 km de Manaus) para a calamidade em que se encontram as ruas do bairro.



A manifestação ocorreu na principal rua de acesso ao bairro, que foi fechada pelos moradores. Nenhum veículo podia entrar ou sair do bairro. Uma viatura da Polícia Militar acompanhou a ação durante alguns minutos e depois deixou o local.

“Vamos continuar mobilizados até a prefeitura, através da secretaria de Obras, proceder algum melhoramento aqui no bairro, do jeito que está não pode continuar”, disse o empresário Francinaldo Garcia, residente no Pascoal Alaggio.

“Entra prefeito e sai prefeito e o nosso bairro continua abandonado, diz uma das moradoras do bairro. | Foto: Tadeu de Souza

Os moradores colocaram uma canoa no meio de uma das valas da rua principal para mostrar às autoridades que apenas com o uso de canoa eles podem ter acesso às suas casas. Eles também plantaram uma árvore de bananeira no buraco.

A jornalista Mayse Garcia disse que há 10 anos o bairro enfrenta sérios problemas de infraestrutura. “Entra prefeito e sai prefeito e o nosso bairro continua abandonado, esquecido, nossas ruas viraram crateras, estamos cansados de tanta omissão da prefeitura”.

Secretaria de Obras

A reportagem do EM TEMPO tentou contato com o secretário de Obras de Parintins, Mateus Assayag, e com o prefeito em exercício, Tony Medeiros, por meio de mensagens de WhatsApp porém ambos não responderam. O prefeito de Parintins está em período de férias.

Um funcionário do setor técnico da Semosb disse que existe um calendário de obras a ser desenvolvido em toda cidade, incluindo o bairro Pascoal Alaggio.

