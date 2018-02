Último corpo desaparecido no Tarumã foi encontrado pelos Bombeiros

Manaus - Corpo de bombeiros resgatou neste domingo (18) por volta das 7h40 da manhã o último corpo que faltava ser encontrado na região da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus. Na noite de sexta- feira (16) quatro homens teriam sido atacados por "piratas" na embarcação sendo obrigados a pular da no rio e apenas um deles sabia nadar.

Na manhã de sábado (17) o Corpo de Bombeiros realizava buscas para encontrar as vítimas. No mesmo dia foram resgatados dois corpos e, neste domingo, o último corpo foi retirado às 7h40 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na capital. As três vítimas foram identificadas como Cristiano, de 37 anos; Márcio, de 35 anos; e Jardel, de 19 anos.

Os suspeitos de invadir a embarcação ainda não foram identificados.



Leia também: 'Piratas' atacam embarcação no Tarumã; vítimas estão desaparecidas



Entenda o Caso



Na noite desta sexta-feira (16), quatro pessoas estavam em uma embarcação na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus, quando dois homens, popularmente chamados de "piratas", entraram em ação para assaltar os tripulantes.

Os suspeitos, de acordo com informações do coronel PM Davi Brandão, portavam uma espingarda e uma pistola. Eles agrediram as vítimas que, inclusive, foram obrigadas a se jogar no rio.

Uma das vítimas, Alexandre Eduardo de Salles, de 33 anos, conseguiu nadar até a margem do rio e pedir ajuda, porém os outros três amigos identificados como Márcio, Cristiano e Jardel, despereceram logo após o ocorrido.



Os jovens estariam naquela área fazendo um trabalho missionário e no momento da abordagem dos "piratas", já estavam voltando para Manaus.

"Além do Corpo de Bombeiros, temos uma equipe de patrulhamento fluvial, um helicóptero, policiais militares e o comando de policiamento ambiental envolvidos nas buscas", finalizou.

Edição: Lívia Nadjanara

