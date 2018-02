Às margens do rio Juruá, Ipixuna completa 62 anos de existência

Ipixuna - Nas margens do rio Juruá, quase na fronteira com o Acre, localiza-se o município de Ipixuna, conhecido como “Princesinha do Juruá”, que completa 62 anos neste domingo (18). A localidade, que fica distante de Manaus 1.367 quilômetros em linha reta, fica localizada na região do sudoeste do estado do Amazonas, quase na fronteira com o estado do Acre.

O nome do município vem do rio Ipixuna, um dos principais afluentes do rio Juruá. Em língua indígena, o nome significa “água escura”, denominação dada pelos índios catuquinas, curinas e canamaus. Por sua distância da capital Manaus, Ipixuna tem mais ligações com o estado do Acre. A maioria dos mantimentos vendidos nos comércios do município vem de Cruzeiro do Sul (AC) ou até mesmo de Rio Branco, capital acreana.

Ipixuna desfruta de uma atividade econômica baseada principalmente na agricultura e na pecuária, com o cultivo de coco, abacaxi, abacate, laranja, milho, cana-de-açúcar, extração de madeira e borracha. A atividade pecuária é representada por bovinos suínos, com produção de carne e leite destinada ao consumo local.

Consagrado a Nossa Senhora das Dores, cuja festa é celebrada na cidade em 15 de setembro, Ipixuna tem uma área territorial de 12.109,777 quilômetros, e 28.299 habitantes. O município faz fronteira com os municípios de Guajará, a oeste; Atalaia do Norte, a noroeste; Benjamim Constant, a norte; Eirunepé, a leste; e o estado do Acre, ao sul.

A cidade é servida pelo Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, e conta com um Estádio Municipal, o Davisão. O município ainda tem três escolas estaduais: a Escola Estadual Ipixuna, a Escola Estadual Armando de Souza Mendes, e a Escola Estadual Presidente Castelo Branco.

O jornalista Wagno Albino, de 23 anos, é natural de Ipixuna. Estudou Jornalismo em Manaus, e quando terminou a faculdade, voltou para a cidade para, a convite da prefeitura, atuar como assessor de comunicação. “Sempre fui apaixonado pela minha cidade e sempre quis mostrar nossa fartura. De tanto ver televisão, fui me apaixonando pela profissão, e pensei ‘se eu for jornalista, vou querer mostrar para o mundo as belezas daqui”, conta.

Um pouco de história



A história do município está intimamente ligada à exploração do rio Juruá, e remonta à primeira metade do século XIX, quando começa a fixação de estrangeiros no território onde é o município. Já em 1857, o explorador João da Cunha sobe o Juruá, até a foz do Juruá-Mirim, e em 1877, começam a correr as primeiras notícias de fixação de cearenses no rio Juruá. Em 1883, começa o povoamento de Riozinho, hoje no Centro de Ipixuna, por Arthur Marques de Menezes.

A localidade permanece assim até 1955, quando desmembrado do município de Eirunepé, é criado oficialmente o município de Ipixuna pela Lei Estadual no. 96, de 19 de dezembro de 1955, constituído pelos subdistritos de Foz do Riozinho, Foz de Ipixuna, Foz do Hudson e parte dos subdistritos de Foz do Gregório e Canindé, com sede em Guajará.

Em 18 de fevereiro de 1956, o município de Ipixuna é oficialmente instalado, sendo Domingos Barbosa Filho seu primeiro prefeito, nomeado pelo então governador Plínio Ramos Coelho. No ano de 1958, Ipixuna foi enquadrada entre os municípios considerados Área de Segurança Nacional pelo Governo Federal. Já em 1981, é desmembrada parte do território municipal, que passa a constituir o município de Canamari.

Vida em sociedade

A praça central da cidade é o lugar mais frequentado do município do sudoeste amazonense, e palco da Praça Iluminada Show, considerado o maior evento do Vale do Juruá. E para quem gosta de apreciar a bela poesia de um pôr-do-sol, dois locais são ideais: o Morro dos Macacos e a Praia da Várzea, que podem ser acessados de carro, moto ou a pé.

Wagno Albino conta que a maior das dificuldades da cidade ainda é a comunicação. “Não temos aqui uma internet muito boa. Isso limita muito os trabalhos por aqui, já que vivemos hoje num mundo tecnológico”, conta.

Ainda assim, o jornalista garante que a cidade sempre será o seu melhor lugar. “Morei oito anos em Manaus para realizar o meu sonho de ser jornalista. Sempre vinha visitar a minha família durante esse período, e hoje, posso dizer com toda a certeza que Ipixuna foi, é e sempre será o meu melhor destino”.

