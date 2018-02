Infraestrutura e saúde são alvo de reclamações em Tonantins

População reclama da falta de asfalto nas ruas da cidade. | Foto: Divulgação

Tonantins - Moradores do município de Tonantins (a 849 km de Manaus) denunciaram, nesta segunda-feira (19), a falta de manutenção asfáltica em diversas ruas e problemas no atendimento dos postos de saúde da cidade. Segundo eles, a falta de infraestrutura tem causado acidentes principalmente com pessoas idosas neste período chuvoso e os atendimentos na Unidade Básica Fluvial de Saúde (UBFS), adquirida por meio de recursos federais, está com atendimento paralisado desde o ano passado.

Ruas de Tonantins estão degradadas e prefeitura diz que busca recursos em Manaus. | Foto: Divulgação

Um morador que não quis ter o nome divulgado, relatou que quando chove as pessoas precisam se arriscar no meio a lama para acessar os principais pontos da cidade. "As ruas estão deterioradas, já presenciei uma pessoa idosa cair e se machucar quando estava indo em direção a um posto de saúde". disse.

Ainda segundo ele, os estudantes também são prejudicados pelo péssimo estado das vias que dão acesso as escolas da sede do município.

UBFS custou mais de R$ 1,6 milhão e está com o atendimento paralisado, segundo moradores. | Foto: Divulgação

O problema não se restringe à infraestrutura. As pessoas da Zona Rural do município estão sem atendimento médico na principal unidade básica de saúde fluvial do município.

A unidade custou em torno de R$ 1,6 milhão aos cofres públicos e foi adquirida com o objetivo de oferecer à população ribeirinha os serviços de vacinação, curativos, pré-natal, exames preventivos, testes rápido de HIV, sífilis e hepatite, além de atendimento odontológico e clínico em Tonantins, porém estaria sem funcionar desde quando chegou ao município e está estacionado sem função na frente da cidade.

O que diz a prefeitura



O secretário de Obras e Urbanismo do município, Hilderlon Nascimento afirma que a prefeitura está tomando as medidas cabíveis para minimizar os problemas das ruas da cidade. "O prefeito está em Manaus buscando recursos para trazer para o município. E com relação as ruas, ainda esta semana a secretaria de obras estará realizando junto com a empresa contratada, a manutenção das ruas, principalmente a que dá acesso ao posto de saúde da cidade". disse.

Segundo Nascimento, o órgão de obras municipal está aguardando apenas o período da chuva passar para poder dar mais agilidade nos serviços de manutenção das ruas e avenidas da cidade.

Saúde

A secretária municipal de Saúde de Tonantins, Clicia Cruz, informou que a UBFS Fluvial está funcionando, mas aguarda repasse de recursos do governo federal para manutenção da mesma. "Bem como a liberação da equipe de estratégia fluvial de saúde para poder realizar as atividades na Zona Rural do município", respondeu.

A secretária afirma que o Ministério da Saúde informou que na primeira quinzena do mês de março o município estará recebendo os devidos recursos para custeio da unidade.

Com relação ao Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no centro da cidade, a secretária relatou que foi necessário ter desativado local devido a existência de problemas no sistema hidráulico e elétrico do local que dificultava o trabalho dos profissionais. "Mas o órgão está trabalhando junto com o prefeito para que a unidade volte a funcionar".

Edição: Lívia Nadjanara

