7º Oscar da Segurança homenageia Pascarelli e mais 42 pessoas do AM

Manaus - Na última quinta (15), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Flávio Humberto Pascarelli Lopes, recebeu o convite do 7º Oscar da Segurança e Cidadania que o elegeu como "Personalidade do ano". Ele é o homenageado do evento que acontecerá no próximo mês.

A solenidade acontece no dia 30 de março, às 19h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, nº 5001, bairro Flores. No total, 43 profissionais da segurança pública serão homenageados por suas atuações na área e contribuições para o desenvolvimento da sociedade amazonense.

A solenidade acontece no dia 30 de março, às 19h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques





O evento teve início no ano de 2009 e foi criado para valorizar as ações coletivas e individuais dos homenageados. De acordo com o organizador, o bacharel em Direito Hilton Ferreira, é uma forma de reconhecimento do trabalho de quem se dedica a garantir segurança à população.

Segundo Hilton, desde a primeira edição, a cada ano uma comissão multidisciplinar é formada por jornalistas, operadores do sistema de segurança, lideranças sindicais e representante da empresa HF Comunicação, detentora dos direitos da marca e patente do evento.

Durante a solenidade, são expostos equipamentos, viaturas, armamentos, mídias, sistemas de tecnologias da informação que foram utilizados nas ações de segurança.

Perfil do homenageado

O desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes iniciou sua carreira como escrivão da Polícia Civil. À frente do Tribunal de Justiça, ele c riou a sala de apoio aos policiais no fórum Henoch Reis. Promoveu ainda a instalação do primeiro cartório no Instituto Médico Legal e buscou incessantemente a melhoria do sistema de segurança no Estado.

