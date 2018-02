Sem pagamentos, trabalhadores paralisam transporte escolar no Amazonas

Categoria reivindicou o pagamento dos meses trabalhados em frente à sede do Governo nesta segunda | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Condutores de barcos que realizam a travessia dos alunos até as escolas estaduais do município de Careiro da Várzea, localizado a 21 km de Manaus, denunciaram o Governo do Amazonas pelo atraso de seis meses no pagamento dos contratos. São mais de 100 condutores que vivem a mesma angústia. Eles aguardam por respostas do órgão e da empresa E M Transporte.



De acordo um dos barqueiros, que não quis ser identificado, a empresa responsável é a E M Transporte Modal Ltda -PP, contratada pelo Estado - via licitação - para administrar o transporte escolar nos municípios.

"Estamos desde setembro do ano passado sem receber. A desculpa é sempre a mesma, de que o Estado não repassou o dinheiro para a empresa e, por isso, eles não pagaram. Tem condutor que está endividado, esperando receber ainda esse mês para poder pagar as dívidas", relatou .

O barqueiro disse ainda que a falta de pagamento compromete a frequência dos alunos nas aulas. "Sem dinheiro não dá pra comprar gasolina, não dá pra comprar o diesel. Fica difícil para nós e, principalmente, para os alunos que dependem dos nossos serviços para chegar às escolas. Tem aluno que acorda 4h da manhã para poder ir estudar. Se ele chegar na beira do rio e não tiver barco, ele vai ter que voltar para casa. Será mais um dia perdido", acrescentou.

Situação em outros municípios

Proprietários dos barcos reclamam que não têm dinheiro para comprar combustível para as embarcações | Foto: André Di Monaco

A situação é lamentável e não acontece apenas no Careiro da Várzea. No município do Careiro Castanho, a 102 km de Manaus, são mais de 30 condutores que estão com o pagamento do contrato atrasado. A mesma empresa é a responsável pelo transporte dos alunos na localidade.

De acordo com Walderlan Lopes, um dos condutores que realiza o transporte dos alunos, por via terrestre, nos ramais do km 14, da estrada de Autazes, a situação é igual a dos outros municípios citados na matéria.

"Semana passada, estivemos na empresa e nos disseram que a Sefaz não repassou o dinheiro à Seduc. Por isso, o pagamento não foi realizado. É um empurrando para o outro" disse.

Em Manaus, motoristas de transporte escolar do interior estiveram na sede do governo em busca de respostas



Nesta segunda-feira (19), um grupo de motoristas de transporte escolar, que presta serviços em diversos municípios do Amazonas, compareceu à sede do governo do Amazonas, em busca de respostas sobre o atraso dos salários.

De acordo com o empresário Celito Lima, de 60 anos, dono de alguns ônibus que fazem o transporte escolar no Careiro Castanho, os motoristas prestaram serviços para a empresa terceirizada, que teve o contrato rescindido com o governo do Amazonas. Esse seria o motivo para o não pagamento dos colaboradores.

Entretanto, o governador Amazonino Mendes (PDT), conforme Celito Lima, teria garantido que efetuaria o pagamento dos servidores até o dia 20 deste mês.

“Ele disse em uma reunião no mês passado que havia rescindido o contrato com a empresa porque ela estava dando problemas. Ele disse que iria nos pagar até o dia 20 deste mês de forma individual, porém, até agora não pagou ninguém. Por isso, nós viemos hoje até à sede do Governo cobrar uma resposta”, disse o empresário.

Conforme Celito Lima, outra empresa já foi contratada pelo governo para prestar o serviço de transportes dos municípios. “Já tem uma nova empresa e nós continuamos sem receber. As aulas já iniciaram e a maioria dos ônibus está quebrada, pois não temos dinheiro para fazer os concertos. Só queremos o que é nosso. Queremos uma reposta por parte do governador Amazonino”, declarou.

O que diz as partes envolvidas:



A reportagem do Em Tempo entrou em contato por telefone com o proprietário da empresa E M Transporte Multimodal, Edson Araújo, que confirmou o atraso dos pagamentos dos donos de barcos e ônibus. De acordo com ele, todos os documentos solicitados pela Seduc foram entregues e estão sendo analisados.

Em uma consulta ao portal da transparência, a reportagem constatou a existência de três contratos entre a Seduc e a E M Transporte Multimodal. Todos estão fora do prazo de vigência. No total, a empresa recebeu do Estado mais de R$ 44.457.880,00 (Quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais), entre março de 2016 e março de 2017.

Em nota, a Secretária de Estado da Educação (Seduc) informou que ainda não tem um prazo para efetivar os pagamento atrasados, mas que o governo não deixará de pagar. A nota informa ainda que todos os contratos realizados antes de outubro de 2017 serão analisados por uma comissão. Os que estiverem dentro das normas exigidas, receberão os pagamentos devidos.

