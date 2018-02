UnATI oferece curso de informática em parceira com o Cetam

Manaus - A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre inscrições nesta terça-feira (20) para o Curso de Informática voltado para pessoas com mais de 50 anos. São disponibilizadas 30 vagas.



As inscrições poderão ser realizadas, das 8h às 11h, na sede da UnATI, situada na Avenida Brasil, s/n, Santo Antônio, e as senhas serão distribuídas por ordem de chegada na Coordenação de Extensão, a partir das 7h30.

Requisitos e documentação necessária para a inscrição: 1kg de alimento não perecível (exceto sal); duas fotos 3x4; cópia do RG; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Serão formadas duas turmas, nos horário das 8h às 10h e 10h às 12h, e as aulas irão ser realizadas de segunda a sexta-feira no período de 26 de fevereiro a 23 de abril, totalizando 80 horas de curso.

