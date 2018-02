Ana Maria Braga visita o Amazonas e mostra as belezas de Barcelos

A apresentadora pescou o famoso Tucunaré | Foto: Divulgação

Manaus - A apresentadora Ana Maria Braga visitou o município de Barcelos (distante 475 km de Manaus), durante suas férias e mostrou as belezas da cidade, que é considerada a capital da pesca esportiva.



Ana Maria voltou ao comando do programa “Mais Você”, nessa segunda-feira (19), após um período de férias. Ela contou que viajou para Portugal e depois atravessou o oceano e veio para o Amazonas.

Apaixonada pela pesca esportiva, Ana Maria escolheu Barcelos para desfrutar os últimos dias das férias e aproveitou para pescar o famoso Tucunaré.

A apresentadora contou aos telespectadores que ficou encantada com a beleza natural e com a culinária de Barcelos. “É lindo. É um mar de águas escuras. A paisagem é maravilhosa. É um trabalho sério manter esse pulmão do mundo, que é Amazônia. Então, sugiro que vocês se engajem em causas para evitar que a gente termine essa grande riqueza que é a Amazônia”, disse Ana Maria alertando sobre o desmatamento da Amazônia.

Barcelos é o berço da pesca esportiva | Foto: Divulgação

Como não podia perder a oportunidade, Ana Maria Braga preparou uma receita na beira de uma praia.

Barcelos

Barcelos foi a primeira capital do Amazonas, fundada em 6 de maio de 1758. O município foi criado em 1931. Considerado o berço da modalidade, mais de 6 mil turistas do mundo inteiro visitam o município, durante a temporada de pesca no estilo pesque e solte. O segmento movimenta cerca de R$ 10 milhões no município e R$ 70 milhões em todo o Estado. A temporada de pesca acontece no período de setembro a março.

Apaixonada pela pesca esportiva, Ana Maria escolheu Barcelos para desfrutar os últimos dias das férias | Foto: Divulgação

O Tucunaré Açu, que é a grande estrela aquática, é um peixe que pode ultrapassar 1 metro de comprimento e pesar até 15 kg. O aspecto amarelo-esverdeado com tons brancos e alaranjados no papo, manchas escuras e três listras verticais escuras bem definidas no corpo, além dos olhos avermelhados, são as características procuradas pelos atletas. Dependendo da água da região, o "galã" tende ao marrom escuro, verde oliva ou amarelo ouro. Ao todo, existem pelo menos 14 espécies de tucunarés na Amazônia.

