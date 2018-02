Parintins terá curso de Medicina privado, garante prefeito Bi Garcia

Parintins concorreu juntamente com Itacoatiara e Manacapuru para ser uma das cidades a receber o curso superior | Foto: Divulgação

Parintins - O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, divulgou nesta segunda-feira (20) o resultado do edital para a implantação do curso de Medicina através de instituições privadas em municípios de 10 estados do Brasil. No Estado do Amazonas, Parintins concorreu juntamente com Itacoatiara e Manacapuru para ser uma das cidades a receber o curso superior.

Após uma série de inspeções e estudos nas estruturas de saúde das 29 cidades concorrentes em todo o Brasil, o MEC divulgou o resultado das avaliações e classificou Parintins como apta a receber o curso de Medicina. O município é o único no Amazonas a receber avaliação satisfatória do ministério.

Com a divulgação do resultado, o prefeito Bi Garcia garante que a cidade será contemplada com o curso. Garcia frisa que o resultado positivo foi alcançado após uma série de inspeções feitas com representantes do MEC que avaliaram o sistema de saúde da região do Baixo Amazonas, na qual Parintins é o município polo. “Com isso, nós já ultrapassamos a etapa mais importante e agora o Ministério da Educação prepara o edital para a instalação de um campus universitário de uma instituição privada no município, com o principal curso sendo Medicina”, completa o prefeito.

Para Bi Garcia, a implementação do curso de Medicina será muito importante para o desenvolvimento social e econômico da cidade. “É uma vitória muito importante. A cidade vai ganhar muito com isso, embora seja uma instituição privada, mas significa que nós vamos nos transformar realmente no maior polo universitário do interior do Amazonas. É uma vitória do povo de Parintins”, conclui.

