Descaso Público: repórter toma banho em meio à poça d'água em Iranduba

Manaus - Município distante 27 quilômetros de Manaus, Iranduba está mergulhado no caos. A ausência do poder público no local deixa a cidade em estado de completo abandono, tornando precários os serviços essenciais e básicos como, por exemplo, a infraestrutura. As ruas estão tomadas por buracos, dificultando o trânsito de veículos e pedestres.

A reportagem da TV Em Tempo visitou o município, esta semana, e constatou as denúncias relatadas pelos moradores. Ao entrar na rodovia Carlos Braga, que dar acesso à sede do município, já é possível perceber como a cidade está abandonada. Os carros trafegam na rodovia fazendo zigue-zague para desviar dos buracos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012 a população de Iranduba era de 41.947 mil habitantes. O repórter Wanderley Modesto visitou os bairros da sede do município e ouviu os moradores. Um vídeo do repórter tomando banho em um buraco, no bairro Morada do Sol, viralizou na internet. Nas imagens é possível ver bananeiras, que foram plantadas pelos moradores em forma de protesto.

Moradores plantaram bananeiras em buracos em forma de protesto | Foto: Divulgação

A reportagem tentou falar com o prefeito Francisco Gomes (DEM), mas o mesmo não estava no município. A equipe procurou a secretaria de infraestrutura, mas não foi atendida. A matéria sobre a precariedade da infraestrutura de Iranduba será veiculada nesta quarta-feira (21), no programa Agora às 11h, canal 10, SBT Manaus.

Cacau Pirêra

No dia 12 de janeiro, o Portal Em Tempo publicou uma matéria sobre o Distrito de Cacau Pirêra, que também convive com o descaso do poder público. As ruas da localidade também estão cheias de buracos e praticamente intrafegáveis. Insatisfeitos com a atual gestão, os moradores denunciam o descaso por parte do prefeito.

Na época, o secretário da Casa Civil do Município, George Gomes, explicou que a prefeitura de Iranduba fez um convênio com o Governo Federal e conseguiu a liberação de, aproximadamente, R$ 1 milhão, que será usado na pavimentação das ruas de Cacau Pirêra. Após a liberação do recurso, que está previsto para março deste ano, as obras, segundo o secretário, serão iniciadas.

Edição: Isac Sharlon

