Amazonas deve receber mais venezuelanos vindos de Roraima

Manaus - O Governo Federal dará início ao processo de mudança dos venezuelanos que estão em Roraima. A data para o início da transferência é de no máximo 15 dias, conforme afirmou nesta quarta-feira (21) o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha em reunião do Comitê de Assistência Emergencial criado semana passada pelo presidente Michel Temer.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou mesta quarta-feria (21) que a transferência dos venezuelanos começa em 15 dias. | Foto: Agência Brasil

Segundo dados da prefeitura de Boa Vista (RR), 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade. Isso representa 10% dos 330 mil habitantes da cidade. No último dia12, o presidente Temer esteve com sua comitiva de ministros na capital roraimense para tratar sobre o assunto e debater novas medidas para combater o impacto dessa imigração que começou em 2015 com a chegada, em massa, dos venezuelanos fugidos da crise econômica e politica da Venezuela.

Além do Amazonas, outro estado que deve abrigar os imigrantes é São Paulo. De acordo com a subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Nathália Marcassa de Souza, há a possibilidade de encaminhar 350 imigrantes para São Paulo e 180 para Manaus.

Para o ministro da Defesa, Raul Juagmann, este é uma "problema" nacional e não cabe somente ao Estado de Roraima mas sim, ao Brasil comum um todo abraçar e assumir as mesmas responsabilidades mediante a vinda dos venezuelanos que ocorre em massa.

A meta segundo, o ministro da Casa Civil, é que o governo administre tanto os venezuelanos que querem ficar no país quanto os que estão apenas de passagem. Haverá ainda, um aumento de 100 para 200 homens nas fronteiras do Estado de Roraima com duplicação nos pontos de controle entre Pacaraima, município brasileiro de fronteira com a Venezuela, e a capital Boa Vista.

Serão instalados novos centros de triagem e um desdobramento no hospital em campanha para atender o fluxo inicial de venezuelanos que estão entrando no país. Oito caminhões e 32 homens da Força Nacional serão direcionados a Roraima para ajudar no patrulhamento da cidade.

Atualmente, Boa vista tem 4 abrigos sendo que 3 deles estão, extremamente, lotados com casas onde tem até 30 pessoas dividindo o mesmo teto.





