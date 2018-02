TJAM verifica situação de gestantes e lactantes presas no Amazonas

Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Um estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou que 12 gestantes ou lactantes estão cumprindo pena nos presídios do Amazonas. No total, 622 mulheres com esses perfis estão nas cadeias brasileiras, segundo o levantamento. A principal preocupação é com a possibilidade de violações de direitos básicos como a amamentação e acompanhamento médico do bebê e da mãe.



"Por recomendação do próprio Conselho Nacional de Justiça, nós, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas, iniciamos no dia 8 deste mês as visitas aos presídios do Estado, começando por Parintins e depois Humaitá. Nesses municípios, verifiquei a permanência de uma detenta, com bebê recém-nascido, que, após análise, recebeu o benefício da prisão domiciliar", destacou o desembargador Sabino Marques, coordenador do Grupo de Monitoramento, ressaltando que as próximas visitas previstas são para os municípios de Tefé e Itacoatiara no mês de março.

As informações extraídas do cadastro, até o último dia de 2017, revelam que o maior número de mulheres gestantes ou lactantes estão custodiadas no Estado de São Paulo, onde, de 235 delas, 139 são gestantes e 96 lactantes. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 22 gestantes e 34 lactantes. Rio de Janeiro está em 3º no ranking, com 28 gestantes e 10 lactantes.

STF

Esta semana, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão do dia 20 de fevereiro, por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).



De acordo com o STF, a decisão será comunicada aos presidentes dos tribunais estaduais e federais, inclusive da Justiça Militar estadual e federal, para que, no prazo de 60 dias, sejam analisadas e implementadas de modo integral as determinações fixadas pela Turma.



Para o Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, impetrante do habeas corpus, a prisão preventiva, ao confinar mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários, tira delas o acesso a programas de saúde pré-natal, assistência regular na gestação e no pós-parto, e ainda priva as crianças de condições adequadas ao seu desenvolvimento, constituindo-se em tratamento desumano, cruel e degradante, que infringe os postulados constitucionais relacionados à individualização da pena, à vedação de penas cruéis e, ainda, ao respeito à integridade física e moral da presa.



Superlotação



Ainda segundo o desembargador, nos municípios visitados, o que chamou a atenção foram problemas relacionados à superlotação de presídios e a permanência dos presos masculinos nas delegacias.



"Em Parintins, verificamos no presídio com capacidade para 40 detentos, um total de 150 presos; e em Humaitá, a permanência de presos nas delegacias, tornando delegado e escrivãs em carcereiros", acrescentou o desembargador Sabino Marques.

Segundo o magistrado, está sendo preparado um relatório que será encaminhado a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), contendo as principais observações obtidas durante viagem a a esses municípios.

