77 mães presas podem cumprir prisão domiciliar no Amazonas

Manaus - Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de conceder o habeas corpus coletivo para mulheres em todo o país que estejam presas preventivamente, sendo gestantes, ou mães com crianças de até 12 anos, cerca de 4.560 serão beneficiadas com a prisão domiciliar até 20 de março. O prazo para os tribunais de todos os Estados executarem a resolução é de no máximo 30 dias. No Amazonas, 77 presas aguardam pelo benefício.



Os dados são do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e da Pastoral Carcerária Nacional. Mesmo sendo um direito com atenção especial às crianças, que prevê o direito à cidadania, à maternidade e à liberdade, cerca de dois mil "brasileirinhos" estão atrás das grades com suas mães, segundo o relator do pedido ao tribunal superior, Ricardo Lewandowski.

Em apelo, Lewandowski, juntamente com os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, defenderam o pedido de advogados militantes dos Direitos Humanos, com o apoio da Defensoria Pública da União (DPU). A decisão abrange presas que estão em uma lista do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), submetido ao STF desde maio do ano passado.

Amazonas

No maior Estado da Região Norte, 77 mulheres devem ser transferidas para o cárcere domiciliar, enquanto esperam a audiência de custódia da Justiça. Para o defensor público, Fernando Mestrinho, a decisão chegou em boa hora para um cenário de negligências e desigualdades.

"Um dos alertas que o STF tomou no momento da decisão foi o de levantar a questão da banalização da prisão preventiva no Brasil. A prisão deveria ser em último caso, em uma situação excepcional, e não recorrente. Se não há fundamentos para uma prisão, ela não deve acontecer. Apesar de cada caso ser diferente, o que se via eram juízes de custódia que não analisavam corretamente os processos e já acatavam a prisão preventiva", disse.

A liberação do habeas corpus é com base no artigo 318, do Código Processual Penal, em que diz que mulheres que foram presas preventivamente, que não foram envolvidas em crimes com uso de violência ou de grave ameaça, podem recorrer à prisão domiciliar. A conversão da prisão também leva em conta a dependência da criança dos cuidados da mãe.

Mestrinho afirma que a maioria das detentas no Amazonas, mães de crianças de até 12 anos ou ainda gestantes, estão dentro dos requisitos, pois a grande demanda é referente ao narcotráfico. Por ser considerado como um crime de baixa violência, elas podem recorrer à Justiça para receber o benefício.

"Apesar de ainda estarem envolvidas com o crime, a lei entende que elas podem ser liberadas devido aos filhos. Isso não se trata de uma imunidade às mulheres, ou perdoar o crime em si, mas uma alternativa segura às crianças. Se, quando soltas, desrespeitarem a prisão domiciliar ou mesmo cometerem outro crime, serão presas novamente", conclui.

A Defensoria Pública do Estado (DPE) está atualmente com 13 pedidos de prisão domiciliar de mulheres que se encaixam no artigo 318 do CPP. Elas aguardam uma decisão da Justiça do Amazonas. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que está fazendo o levantamento de processos desse porte para análise individual do DPE nos próximos meses.

Direitos Humanos

Em seu discurso, Lewandowski justificou a realidade de detentas grávidas sem atendimento ao pré-natal e, em algumas vezes, chegam a dar à luz algemadas.

"Somente 34% das prisões brasileiras possuem celas para gestantes, 30% possuem berçários e 5% creches. Isso é um sofrimento indevido ao que a Constituição garante", disse.

Mestrinho afirma que a maioria das detentas no Amazonas, mães de crianças de até 12 anos ou ainda gestantes, estão dentro dos requisitos, pois a grande demanda é referente ao narcotráfico | Foto: Arquivo Pessoal

O membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Glenn Freitas, também reiterou a necessidade da intervenção federal no atual sistema prisional que rege o país.

"O nosso sistema penitenciário é um mero depósito de pessoas, onde praticamente não há a chance do preso se ressocializar. Sem oportunidades de trabalho e de educação, as cadeias viram um ambiente inócuo. Nas questões das mulheres que se enquadram no artigo 318, há, de fato, o risco e ameaça à vida dos recém-nascidos. Para uma ré primária (sem antecedentes criminais), não vejo problemas para cuidar de seus filhos em casa, enquanto aguardam a sentença penal. Precisamos mudar o pensamento de que prender vai resolver todas as coisas. Para uma Justiça limpa, todos têm que ser julgados como merecem".

