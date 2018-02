Corpo de copiloto morto em queda de avião é liberado para sepultamento

Manaus - O corpo do copiloto José Hernandes Rogério, de 38 anos, foi liberado no fim da tarde desta quinta-feira (22), por familiares no Instituto Médico Legal (IML). O irmão da vítima estava no local, mas não quis falar com a imprensa. Ele estava bastante abalado com a morte do irmão e das outras pessoas que estavam no avião, incluindo o piloto Robson Castilho.

José morreu depois que um avião caiu nas proximidades do Aeroclube do Amazonas, na Zona Sul, na manhã desta quinta. Os outros corpos ainda estão no IML aguardando a liberação por familiares das vítimas.



De acordo com o diretor do IML, Lyn a Hung Chan, somente após a requisição de necropsia ser solicitada pelos familiares, depois do caso ser registrado em alguma delegacia, é que os peritos iniciam o processo para a liberação dos corpos.

Outra vítima do acidente com o avião de pequeno porte, Valdir Ademir Sestrem, de 58 anos, morreu durante procedimento cirúrgico no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O corpo da vítima já está no IML aguardando a liberação pela família.

Minutos antes do acidente aéreo, o piloto Robson Castilho publicou um post no Facebook, onde - junto com uma foto - falou sobre o voo: "lá vamos nós".



Entenda o caso

Um avião de pequeno porte, da fabricante Embraer, de modelo 720 D e prefixo PTVKR, caiu na manhã desta quinta em uma área de mato, nas proximidades do aeroclube, em Manaus. O acidente causou a morte de 4 pessoas e deixou Fábio Matias da Cunha, gravemente ferido.

