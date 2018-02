Homem sai de casa para trabalhar e desaparece

o homem saiu de casa, por volta das 6h20, no beco Sérgio Bittencourt | Foto: divulgação





Manaus - Herison Balby Guimarães, 39, está desaparecido desde o início da manhã da última segunda-feira (19). O homem saiu para trabalhar de moto e não retornou. A Polícia investiga o desaparecimento e pede colaboração na divulgação do ocorrido.

De acordo com a esposa dele, Raimunda Clineide Bezerra de Oliveira, no dia em que desapareceu, o homem saiu de casa, por volta das 6h20, no beco Sérgio Bittencourt, conjunto 31 de Março, bairro Japiim, zona Sul de Manaus e informou que iria trabalhar.

Herison pilotava uma motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ 250 Lander, de placa JXV-5885. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do técnico em instalação de câmeras, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes dele, ligar para os números (92) 99117-6044 ou 99341-4612.

