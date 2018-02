Mulher cai de jet ski e desaparece na Praia da Lua

Manaus- Por volta das 18h30 desta quinta-feira (22), uma mulher, identificada apenas como Jéssica Oliveira, desapareceu depois de cair no rio Negro após uma suposta manobra arriscada realizada pelo piloto de um jet ski. Ela estava na garupa do veículo náutico e foi arremessada na água, próximo da Praia da Lua.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e iniciou as buscas no local desde às 7h desta manhã (23). Segundo o cabo Denis Ferreira, a pessoa que acompanhava Jéssica no passeio foi quem pediu ajuda da corporação.

Segundo informações de um motorista da Uber, que não quis se identificar, ele foi acionado para fazer uma corrida na rua Litorânea, Marina Tauá, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, às 20h30, quando viu a movimentação no porto em busca da jovem.

No local, segundo ele, havia várias pessoas em lanchas e jet skis. De acordo com o motorista, após a manobra, o piloto do jet ski e Jéssica caíram no rio. Ela ainda tentou se segurar para evitar o afogamento e acabou desferindo arranhões nele. Os dois estavam sem coletes salva- vidas.

O uber ainda informou que o piloto do jet ski só conseguiu se salvar porque se "desvencilhou" de Jéssica. Após deixa a jovem sozinha, ele percebeu que ela afundou.

Atualização do Caso

Em nota à imprensa, a Marinha informou sobre o andamento das buscas da desaparecida Jéssica Oliveira.

"A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, comunica que chegou ao seu conhecimento, na noite dessa quinta-feira (22), o desaparecimento de uma jovem, após cair de uma moto aquática no Rio Tarumã, nas proximidades da Praia da Lua, em Manaus (AM).

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental iniciou a Operação de Busca e Salvamento, na manhã de hoje, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente"

