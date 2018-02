Carro com família de Manaus capota na BR-174 e deixa dois mortos

Rorainópolis — Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um capotamento na BR-174, estrada que liga Manaus à Boa Vista. O acidente ocorreu na noite desta última quinta-feira (23) nas proximidades do município de Rorainópolis, a 298 km da capital de Roraima. Entre os feridos, um bebê de apenas 1 ano de idade. As informações são do G1 Roraima.

As duas vítimas fatais foram identificadas pela Polícia Militar. Danyela Leão da Encarnação, de 32 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional Sul, em Rorainópolis. A segunda foi Stephane Graf Lucena Souza, de 28 anos, mãe do bebê. A criança e um homem de 29 anos foram encontram-se internados e em estado grave.

Os cinco ocupantes saíram de Manaus no final da tarde de quinta-feira com destino a Boa Vista. O quinto ocupante sofreu apenas ferimentos leves e não soube informar à polícia detalhes que pudessem revelar a causa do capotamento.

Segundo a Polícia Militar, há a suspeita que o condutor tenha perdido o controle do veículo antes de capotar. O carro foi encontrado destruído cerca de 100 metros distante da rodovia.

