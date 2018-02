Descaso do governo atrasa obras do Hospital do Sangue em Manaus

Manaus - Com seis anos de atraso, entre projeto, início das obras e tempo de paralisação, o Hospital do Sangue ainda não tem data oficial para ser entregue à população do Amazonas. As obras estão paralisadas há quase dois anos por falta de recursos para finalização do projeto que foi orçado, inicialmente, em R$ 58 milhões. O Governo do Amazonas chegou a anunciar a liberação de verba para obra, no final do ano passado, entretanto, as ações ainda se concentram na reabertura de edital da licitação lançado, na quarta-feira (21), no Diário Oficial.

Rodrigo Leitão, Diretor Técnico Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) | Foto: Divulgação/ Hemoam





O Hospital do Sangue, que continuará na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul, em tese, será um dos mais modernos e bem estruturados hospitais do segmento no país. Segundo o diretor técnico da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Rodrigo Leitão, ainda não há previsão para retomada das obras. Durante o período de paralisação, a fundação realiza diversas ações para arrecadar recursos.

A reportagem do Em Tempo compareceu ao local da construção. Em uma das janelas, a equipe encontrou um boneco improvisado, uma espécie de espantalho, com uma blusa da construtora e um capacete de segurança, equipamentos utilizados pelos trabalhadores. Supostamente o boneco parece querer simbolizar a movimentação de trabalhadores fantasmas na construção.

Boneco simboliza trabalhador fantasma. | Foto: Janailton Falcão

Recursos

Leitão afirma ainda que, no momento, os representantes do hospital aguardam uma contrapartida do Governo do Estado, em torno de R$ 12 milhões. A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) informou que o valor total da obra está estimado em R$ 50 milhões, um pouco abaixo do valor original. Deste novo orçamento, R$ 31 milhões já foram financiados pela Caixa Econômica Federal.

"Já temos a verba do Governo Federal, agora esperamos o Estado se posicionar com relação aos prazos. Infelizmente, tivemos que fazer outra licitação, pois a construtora anterior desistiu da obra por conta da crise. A empresa que ganhou a licitação anterior garantiu que em um ano construía o hospital", revela.

Uma placa fixada, em 2014, em frente ao local onde será construído o novo hospital, indica o orçamento total da obra. O início dos trabalhos seria em 02 de junho de 2014, com conclusão em 02 de junho de 2016. A construção foi paralisada com apenas 30% da obra concluída.

Obra do Hospital do Sangue e fachada do Hemoam. | Foto: Janailton Falcão

Cota orçamentária

Ainda de acordo com o diretor técnico do Hemoam, a cota orçamentária de 2017 - disponibilizada pelo Governo do Estado para manter a Fundação - foi de R$ 33 milhões. A quantia é considerada acima da média com relação aos anos anteriores, quando chegou ao valor no máximo de R$ 25 milhões.

Mesmo parecendo muito dinheiro, segundo ele, os valores não cobrem as despesas do lugar. "Há muitos gastos, precisamos pagar empresas de alimentação, segurança e conservadoras. Todo o gasto é justificado e estamos sempre nos esforçando para manter a estrutura com o que conseguimos", diz.

Leia também: 'Campanha Jovem Sangue Bom' mobiliza doadores de sangue em Manaus

Atendimento prejudicado

Rodrigo Leitão exaltou os esforços da equipe, da população e de outros auxílios para manutenção da unidade clínica. Ele relatou que há muitos problemas relacionados ao atendimento, principalmente relacionados ao pequeno espaço físico e a falta de equipamentos para o tratamento das doenças do sangue.

Fachada do Hemoam. | Foto: Janailton Falcão

"O hospital precisa sair. Não temos mais espaço físico para acomodar nossos pacientes. A demanda cresce e é necessário a expansão para o atendimento deles, que chegam a vir de outros estados", disse o diretor da fundação, que oficialmente tem apenas 25 leitos. Por vezes, o lugar tem que comportar de 25 a 30 pacientes a mais do que comporta a capacidade.

Para Leitão, a estrutura adequada incluiria unidades intensivas, leitos e centro cirúrgicos. Os diagnósticos de imagens não são realizados no local porque o Hemoam não possui máquinas de raio X, tomógrafos e máquinas de ressonância magnética. Pacientes do Hemocentro chegam a aguardar por meses, na fila de espera, para conseguir realizar exames dessa natureza.

"Infelizmente, nesse quesito estamos em falta. Temos apoio, mas ainda é uma situação difícil", relatou.

Essa realidade é sentida na pele pela dona de casa Maria dos Anjos, de 59 anos, que descobriu há 4 meses ter Mieloma Múltiplos, um tipo câncer que atinge a médula óssea e prejudica a produção de sangue.

"Foi muito difícil descobrir o diagnóstico da doença, devido à péssima estrutura da saúde pública no Amazonas. Apesar de toda a dificuldade enfrentada pelo Hemoam, inclusive de infraestrutura, foi aqui que recebi um bom atendimento. Os médicos descobriram o que eu tinha e estou aqui recebendo o tratamento".

Obra do Hospital do Sangue e fachada do Hemoam | Foto: Janailton Falcão

A dona de casa salienta que apesar dos esforços dos funcionários do hospital para prestar um bom atendimento, ainda há falhas por parte do serviço de saúde. "Passei dois meses acordando de madrugada para conseguir um exame de rotina. Somente fiz o ecocardiograma após pagar R$ 400 na rede privada. Nem uma ultrassom eu consegui fazer com rapidez, tive que esperar na fila por dois meses. Se o hospital possuísse esses equipamentos, ajudaria bastante no tratamento dos pacientes que precisam ser atendidos com urgência. A doença não espera", desabafou. A industriária Isabela Pereira, de 26 anos, leva a mãe ao hospital para fazer quimioterapia uma vez por semana. Para ela, a inauguração do Hospital do Sangue deveria ser prioridade na gestão de saúde do Estado.

"É fato que há faltam leitos para atender aos pacientes, principalmente, os que fazem quimioterapia. Há dias em que minha mãe faz o procedimento sentada no corredor porque não há mais espaço no setor. Só existem três cadeiras de rodas para uso dos pacientes. Às vezes, tenho que carregar a minha mãe até o segundo andar, onde é realizado o tratamento, porque não há cadeiras disponíveis. Não posso falar do atendimento dos funcionários do Hemoam, pois eles são excelentes. Falta apenas o Governo do Amazonas fazer o seu papel e entregar o hospital".

Leia também: Quadrilha usava submetralhadora falsa para cometer crimes em Manaus

Mão-de-Obra

Em média 600 funcionários trabalham atualmente no Hemoam, sem contar com os estagiários e bolsistas que também ajudam no funcionamento do local. Se inaugurado, o quadro de funcionários e prestadores de serviços deve aumentar. Para isso, será montada uma comissão para estudar a funcionalidade da nova unidade, recursos humanos e as áreas operacionais e administrativas devem ser reformuladas.

"Estamos verificando, primeiro temos que ter a certeza de que finalmente o hospital vai sair", diz.

Só em 2016, entre os atendimentos ambulatoriais, de quimioterapia, odonto, enfermagem, tratamentos hematológicos, hemoterápicos, o Hemoam atendeu 130.580 pacientes. O balanço de 2017 ainda não foi encerrado para divulgação, segundo o diretor.



Novos Atendimentos

Com a nova estrutura concluída, o Hemoam poderá oferecer cirurgias complexas, que atualmente são realizadas fora do Estado, como: transplantes de fígado, rins, coração e medula óssea. Hoje, os pacientes que necessitam passar por este tipo de procedimento são encaminhados pela instituição ao Hospital Amaral Carvalho, localizado em Jaú, no interior de São Paulo.

"São os pacientes que chamamos (TFD) Tratamento Fora Domicilio. Com esse novo hospital, a nossa meta é fazer esses procedimentos aqui", relatou o médico.

A equipe do Hemoam pretende apresentar uma proposta que visa um tratamento específico e mais amplo para as crianças com câncer. O atendimento não será somente para aquelas que possuem a doença no sangue, mas também crianças que tenham outros tipos variados da doença.

Autotransplantes até o 2º semestre de 2018



Rodrigo revela que ainda este ano, o Hemoam vai realizar o autotransplante. Ele explica que o procedimento é voltado para pacientes que tem a medula saudável, onde o próprio paciente pode ser o seu doador. Pacientes que sofrem com o linfoma, por exemplo, após passarem por tratamentos quimioterápicos e/ou radioterápicos, podem passar por esse procedimento.

"Provavelmente, até o segundo semestre de 2018, vamos fazer o autotransplante aqui no Amazonas. O procedimento não será feito exatamente aqui no Hemoam, mas lá no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Temos condições de fazê-lo aqui, pois, diferente do transplante alogênico, que é mais delicado e precisa de equipamentos mais sofisticados, o autotransplante está dentro das nossas possibilidades estruturais" revela.



Campanha Troco Solidário

Com a Campanha Troco Solidário, a Fundação Hemoam arrecadou - em três meses - o valor de R$ 68.216,77. A campanha foi lançada em outubro de 2017 e conta com a parceria da Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo, da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e da Rede DB Supermercados.

O principal objetivo é arrecadar doações que serão destinadas ao tratamento de pacientes portadores de doenças do sangue atendidos pelo Hemocentro do Amazonas.

De acordo com Rodrigo Leitão, além da Rede DB, mais duas outras lojas devem aderir à campanha. O diretor explica que a Sefaz garante toda a transparência da campanha.

"Essa campanha teve todo um processo burocrático e foi feito todo o alinhamento necessário para fazermos o seu lançamento. Esse recurso será utilizado, principalmente, na área assistencial de hematologia e hemoterapia do hospital. Também servirá como ajuda de compras de equipamentos para nosso novo hospital", diz Rodrigo.

Como participar?

Para participar, basta deixar o troco, de qualquer valor, nos caixas das unidades do DB supermercados em toda Manaus. "Não tem limite mínimo e nem máximo, a pessoa pode deixar desde um centavo, até o tanto que ela desejar. De lá, essa quantia entra direto na conta da Sangue Nativo, parceira da nossa Fundação, que nos repassa tudo certinho", explica o diretor do Hemoam.

Histórico do Hemoam



A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas existe há quase 36 anos e é um hemocentro que abastece com sangue as unidades hospitalares dos municípios do interior do Amazonas e da capital. Tem como carro-chefe o banco de sangue - que, segundo Rodrigo, segue com saldo positivo no estoque. O Hemoam trata também de todos os casos de leucemias diagnosticados no Estado, tanto infantis, quanto adultos.

Nota da Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que as obras foram paralisadas pelo governo passado e que, na época, foi quebrado o contrato com a primeira empresa contratada. Isso ocorreu devido às questões que envolvem, desde a crise financeira, até o falecimento de um dos sócios da empresa.

A Susam informou ainda que as obras também foram paralisadas devido à necessidade de ajustes solicitados pela Caixa Econômica Federal, em função de adequações dos projetos executivos e também da necessidade de licença para a obra.





Edição: Bruna Souza





Leia mais:

Mototaxistas bloqueiam trânsito na Zona Leste em protesto

Amazonas deve receber mais venezuelanos vindos de Roraima

Mãe acusa desembargador de abusar a neta e ele nega