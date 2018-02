Mais de 4 mil presos vão receber vacinação contra doenças no AM

Manaus - Cerca de 4.670 presos do Amazonas vão receber, a partir de março, a atualização vacinal contra febre amarela, hepatite B, tétano e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). A atualização de vacinas dos detentos está sendo programada para acontecer em todas as unidades prisionais na qual a Umanizzare Gestão Prisional faz o trabalho de cogestão no Estado.

O programa de vacinação será realizado com a coordenação técnica da Umanizzare, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Coordenadoria de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (CSSP-AM), e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Coordenação de Vacina. A previsão é que as vacinações aconteçam no período de 19 de março a 06 de abril de 2018.

As unidades que irão receber o programa de vacinação são o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e o regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Além de a população prisional receber a medicação, colaboradores também terão suas vacinas atualizadas. De acordo com o gerente técnico do Compaj, Antônio Valdecir Ribeiro, atualmente existe um quadro de 353 colaboradores e 978 reeducandos, totalizando 1.331 pessoas que devem ser vacinadas durante a programação. “A vacinação será atualizada simultaneamente em todas as unidades. Primeiro na população carcerária, logo depois, para os colaboradores”, ressaltou.

Equipe

Entre os mais de mil profissionais que atuam nas unidades prisionais do estado do Amazonas cogeridas pela Umanizzare, o quadro técnico-profissional é composto por médicos, psicólogos, enfermeiros, cozinheiros, odontólogos, assistentes sociais e outras especialidades.

Em janeiro, profissionais da saúde, que atuam nas unidades prisionais do Amazonas, receberam treinamento para prevenir a tuberculose nos presídios. A capacitação fez parte dos projetos de promoção à saúde e qualidade de vida, realizados pela Seap e a cogestora das unidades prisionais, Umanizzare. O objetivo é que ainda no primeiro semestre deste ano todos os profissionais que atendem os presídios sejam capacitados.

Atualmente, o Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e até mesmo curada, ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil.





