Paciente é orientada a comprar sonda por falta de material na FCecon

Manaus - Médicos e enfermeiros da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) estariam, supostamente, orientado acompanhantes de pacientes a comprarem materiais que estariam faltando no hospital. De acordo com a acompanhante de uma paciente de 77 anos, que preferiu não se identificar, a idosa deu entrada durante a noite desta sexta-feira (23), às 21h30, na área de atendimento emergencial da Fcecon, mas foi informada que a sonda nasoenteral estaria faltando e que seria necessário comprá-la com o dinheiro da acompanhante.



"Minha tia está com uma infecção na boca e, por isso não consegue se alimentar. Nós procuramos a FCecon para tentar resolver o problema, mas quando ela passou pela triagem, fomos informados que o material necessário não existia no estoque do hospital e que, se quiséssemos resolver, teríamos que comprar a sonda, que custa cerca de R$ 30, com o nosso próprio dinheiro", explicou a acompanhante da paciente.

Paciente está apenas tomando medicação via intravenosa. | Foto: Divulgação

A denunciante disse ainda para a equipe de reportagem que saiu para comprar a sonda, mas que nos pontos onde compareceu não havia exemplares disponíveis para a venda ou já estavam fechados.

Leia também: Desorganização e falta de serviços médicos tomam conta do 28 de Agosto

Ainda segundo a acompanhante, a paciente está no hospital apenas tomando medicação via intravenosa. "Não sabemos se a situação da minha tia será resolvida ainda nesta sexta-feira (23)".

Posicionamento

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), que informou que estaria verificando a situação da FCecon para saber se o caso procede e que, na manhã deste sábado (24), enviaria um posicionamento detalhado mediante a situação.

Por sua vez, a denunciante completou que, foi tratada de forma inadequada por parte da equipe médica do plantão. "A pessoa que mandou a gente comprar a sonda com o nosso dinheiro ficou chateada quando soube que o caso seria divulgado na imprensa e, só depois de saber que eu havia saído à procura da sonda em três centros comerciais, informou que poderia procurar o material hospitalar em outras unidades de saúde para fazer uma permuta".





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Peixes-bois são soltos nos rios da Amazônia após avaliação clínica