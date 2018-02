Já foi vitima de assedio sexual? Isso é crime

Manaus - Com certo espanto, o mundo, recentemente, tem voltado seus olhares para casos de assédio em ambientes incomuns ou onde há uma mordaça social para o problema, como no mundo do cinema. O problema assola Hollywood e outros polos cinematográficos. Campanhas como a “Time’s Up” e a “#MeToo”, encabeçadas por estrelas como Natalie Portman e Meryl Streep, têm encorajado mulheres a denunciarem os casos de assédio sexual e moral. Essa realidade não é diferente no Amazonas, dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) são alarmantes. Em 2016, quando foram registrados 48 casos dessa natureza, e 41 crimes em 2017, totalizando 89.

A repercussão de casos que chocam a sociedade é intensa. Mas, afinal, o que configura o crime de assédio sexual? “Uma manifestação sensual ou mesmo sexual de uma pessoa em face da outra, ocorrendo inicialmente com frases, toques, ofensas e até mesmo agressões morais e violência”, explica a advogada Ragelia Kanawati, que atua na área há dois anos. “Assim como o estupro, o assédio também pode ocorrer no ambiente de trabalho”, completa.

O crime está previsto no artigo 216-A do Código Penal, prevendo pena de um a dois anos de prisão. O tempo de prisão pode ser aumentado em até um terço, se a vítima for menor de 18 anos. No entanto, de acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a pena pode ser convertida em serviços à comunidade.

“Existe a questão da transação penal. Se o acusado concordar, ele pode cumprir uma pena alternativa, como entrega de cestas básicas, e, em até quatro anos, ele está livre do crime”, explica.

O assédio sexual, que pode vir acompanhado de assédio moral em alguns casos, ocorre de diversas formas | Foto: Marcely Gomes





Na visão da professora Iolete Ribeiro, diretora da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas (Fapsi/Ufam), as redes sociais têm colaborado para que a questão do assédio sexual ganhe visibilidade.

“O ativismo nas redes sociais contribuiu para que as pessoas pudessem entender o que é o assédio sexual, porque as pessoas passaram a entrar em contato com conceitos que não se viam ou ouviam tão facilmente. Isso colaborou para um posicionamento melhor”, afirma.

Como ocorre

O assédio sexual, que pode vir acompanhado de assédio moral em alguns casos, ocorre de diversas formas: uma pessoa pode se aproximar da outra com segundas intenções, numa espécie de troca de favores; no trabalho, o chefe pode se aproveitar da sua posição de poder e assediar uma funcionária ou até mesmo funcionário; entre outras formas. “O assédio consiste no fato simples de o agente constranger a vítima. Acontece muito no ambiente de trabalho. Já na família, nós não consideramos assédio, e sim estupro”, ressalta Débora Mafra, que é delegada da Mulher há três anos.

Leia também: A culpa é de quem? História da mulher ainda é marcada pela violência de gênero

“As vítimas de assédio sexual não possuem um estereótipo identificado. Há uma variação muito grande de gênero, idade e grau de instrução. Qualquer pessoa pode ser vítima de assédio. O que mais ocorre é o fato de haver uma hierarquia predominante, o que muitas vezes dificulta o conhecimento do crime, já que a vítima se vê numa posição de inferioridade. Isso acaba contribuindo para que o crime fique impune”, explica Ragelia Kanawati.

Nos anos de 2016 e 2017, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) distribuiu um total de 25 processos, sendo 10 no ano e 2016, e 15 em 2017. A SSP também registrou casos de estupro, que acaba sendo uma das consequências do assédio sexual. Foram registrados 1509 casos, sendo 783 em 2016 e 726 em 2017.

Iolete Ribeiro explica que a vítima de assédio se sente insegura quando sofre o assédio, e acaba não conseguindo denunciar. “Quem sofre acaba se sentindo vulnerável, envolvida numa trama que não consegue falar para as pessoas o problema que está vivendo”, afirma.

Bruna, auxiliar de escritório* foi vítima de assédio sexual e moral há cerca de cinco anos em um antigo emprego. “Trabalhei com uma pessoa que falava comigo olhando diretamente para os meus seios. Além disso, ele ainda falava comigo gritando, desligava o telefone na minha cara... foi muito complicado. Aguentei por cerca de um ano e meio e depois pedi demissão”, conta.

A profissional afirma que não chegou a denunciar o ex-colega à polícia. “Fiquei me sentindo culpada no início, porque ele me tratava mal e eu me achava incompetente. Meu psicológico ficou muito afetado, eu fiquei com medo, minha autoestima no trabalho também sofreu um impacto forte”, relata.

Infelizmente, o medo de Bruna acaba sendo comum em muitos casos de assédio, como explica Iolete Ribeiro. “No ambiente de trabalho, as pessoas têm medo de denunciar e ficam expostas, porque quem assedia tem um poder maior sobre quem é assediado. Se não houver um ambiente de proteção, a pessoa não vai fazer a denúncia. As empresas precisam ter sensibilidade para isso, e terem lugares que recebam as denúncias e não deixem as vítimas vulneráveis à perseguição ou demissão por causa de uma denúncia”, explica.

Em locais públicos e na Internet

Depois do ambiente de trabalho, áreas públicas como o transporte público, bares ou casas de festas são os locais onde mais acontecem o assédio, de acordo com Débora Mafra. Isso acontece, principalmente, no período de festas como o Carnaval ou até mesmo baladas.

“Existem sempre aquelas pessoas chatas, que chegam nas vítimas passando uma cantada meio sem graça. Muitas mulheres que vão para os blocos e recebem esse tipo de cantada acabam sofrendo um constrangimento desnecessário”, afirma.

Nesses casos, é importante avisar o segurança do local ou a Polícia Militar. “Em locais assim, o assédio acontece, mas cai na importunação ofensiva ou perturbação da tranquilidade, que são contravenções. Quando é assim, a pessoa que cometeu o crime assina um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ”, completa a delegada.

Homens também são vítimas

E por incrível que pareça, não são apenas mulheres que sofrem com assédio sexual de homens: o contrário também acontece, de acordo com Mafra. “Tem mulheres que perseguem homens, contratam para um emprego e querem favores sexuais, vão a barzinhos e perseguem rapazes. Quando acontecer algo assim, os homens também podem registrar uma ocorrência por constrangimento”, explica.

O assédio também pode ocorrer nas redes sociais, e se manifesta da mesma forma que na vida real. A pessoa pode estreitar contato com a potencial vítima, e acompanhando postagens em mídias sociais como Facebook, Instagram e outras. Os assediadores procuram a localização atual da vítima, que geralmente é informada nessas redes, passa a persegui-la, tanto com mensagens de texto ou fotos inconvenientes, além de procurar estar nos mesmos locais que a vítima.

“Gosto de dizer que a tecnologia nos ajudou muito nesses casos. No caso de a importunação começar pelo celular, pelas redes sociais ou WhatsApp, o primeiro passo é bloquear e cortar o contato. A perseguição continua e de forma presencial? O Boletim de Ocorrência deve ser registrado”, afirma Mafra.

No transporte público

Assédio em ônibus ocupa a segunda colocação no ranking de locais onde ocorrem o crime | Foto: Marcio Melo





Uma pesquisa do Instituto DataFolha que ouviu 1427 mulheres em 2017, mostrou que o transporte público ocupa o segundo lugar entre os locais onde mais acontece assédio sexual: o primeiro é a rua, com 29% dos casos. 22% no transporte público, 15% no trabalho, 10% na escola e 6% dentro de casa.

Nos ônibus, mulheres de todas as idades sofrem com o problema. Foi o caso da professora Denilce Laborda, de 50 anos, que hoje reside no Japão. Mãe de dois filhos, Denilce foi assediada pelo motorista do coletivo onde estava, quando ainda era adolescente. Ela também sofreu assédio por parte dos colegas do mesmo, que estavam de carona no veículo.

Leia também: Tráfico de pessoas: conheça relatos de um crime silencioso na Amazônia

Já a jornalista Izinha Toscano, de 28 anos, foi vítima de assédio no transporte coletivo por duas vezes, e por um professor universitário. “Na primeira vez que aconteceu, eu não tive reação. Só queria fugir. Na segunda vez, nós conseguimos identificá-lo, e eu registrei um Boletim de Ocorrência”, relata. “Muita gente ainda achou que fosse mentira minha, mesmo com tantas testemunhas depondo a meu favor no processo”.

Izinha conta que relatou o caso nas redes sociais, e conseguiu entrar em contato com várias outras vítimas do professor, além de pessoas que viram o homem fazer a mesma coisa com outras mulheres. “Entrei com um processo contra ele na Justiça, e na frente do juiz, ele admitiu o que tinha feito. Ele foi condenado a pagar cestas básicas a uma instituição de caridade”, afirma.

Nagime Lóuzada contou como sofreu assédio dentro do ônibus | Foto: Reprodução





A jovem Carla Ingrid Santos, de 17 anos, também sofreu assédio no transporte coletivo, por parte do funcionário de uma empresa de ônibus. "Eu tomava o ônibus todo dia para ir ao trabalho, e a pessoa tomava o mesmo ônibus pra casa, talvez em fim de serviço. Ele se aproximou de mim e me assediou. Tive muito medo e comecei a chorar. Fui até dispensada do trabalho nesse dia", relata.

Segundo Carla, ela ainda revê o homem algumas vezes no ônibus. "Eu gostaria de ter sido mais corajosa em denunciar ele à polícia. Hesitei muito por ver quem estava ao redor, e sentir medo de fazer o mesmo. Sempre é bom desabafar".

Lei sobre assédio no ônibus

Desde outubro de 2017, tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei 291/2017, de autoria do vereador Hiram Nicolau (PSD), que define como infração administrativa a “prática de condutas ofensivas à dignidade, à tranquilidade e à paz social em logradouros, repartições e veículos de transporte público” em Manaus. A iniciativa do vereador surgiu após ouvir diariamente relatos de casos de assédio nos transportes coletivos.

“Foi preciso que fizéssemos um projeto de lei para tentar coibir algo que não precisaria de uma lei para proibir, e sim de bom senso. Mas pelo visto, no país em que vivemos hoje, precisa-se de uma lei para que as pessoas sejam forçadas a cumprir algo que é do bom senso”, explica o vereador.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa (CCJR), mas teve seu primeiro parecer negativo. “Na volta aos trabalhos, vamos tentar reverter e fazer com que esse projeto passe. É uma lei importante, que já existe em outras cidades. Algumas pessoas só entendem que é importante quando um familiar ou conhecido passa por esse constrangimento”, completa Nicolau.

De qualquer forma, nos casos de assédio, seja em que ambiente for, precisa ser registrado, preferencialmente em uma Delegacia da Mulher.

“É importante que a vítima esteja acompanhada de um advogado, para que ela não passe pelo processo de revitimização, que é repetir várias vezes o fato. Isso acaba gerando danos psicológicos à vítima. Além disso, o advogado tem outro papel importante, que é observar o crime que está sendo registrado, para que a tipificação esteja de acordo com o fato”, explica Ragelia Kanawati.

Testemunhas e imagens de câmeras de segurança também podem ser apresentadas no ato da denúncia, além de mensagens de texto no WhatsApp, e-mails, entre outros. “Em casos de violência consumada e estupro, é importante a realização de exame de corpo de delito, para que o crime possa ser comprovado de forma técnica”, completa a advogada.

Denunciar é preciso

Acima de tudo, é importante denunciar o fato, para que histórias como a de Bruna, Carla e Izinha não se repitam. “As mulheres que sofrem com isso, quando relatarem o fato à polícia, devem ir até o fim, para que os agressores e as empresas, que querendo ou não acabam sendo coniventes, sofram as consequências. O assédio, por vezes, deixa marcas bem difíceis naqueles que o sofrem”, finaliza a auxiliar de escritório.

Izinha Toscano ressalta que as mulheres não devem se calar de forma alguma, e não devem hesitar em procurar ajuda psicológica.

“É importante que as vítimas e a sociedade se conscientizem que elas não têm culpa do que aconteceu, a culpa é do assediador. É importante também o apoio familiar e que a vítima procure os meios legais de resolver isso, porque por mais que a Justiça seja lenta e cansativa, é preciso tomar providências legais para que o assédio seja combatido”, pontua.

*O nome e a profissão foram alterados para preservar a identidade da fonte

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Golpes persistem e ainda há quem caia neles; veja como evitá-los

Consumo consciente de água evita desperdício e impacta na conta

Assédio sexual em ônibus: qual crime foi praticado pelo abusador?