Menino de três anos desaparece após cair de flutuante em Barcelos

Barcelos – Em companhia dos pais, um menino de três anos desapareceu no Rio Negro após cair de um flutuante neste domingo (25). O banho está localizado no mesmo local onde funciona a Associação dos Pescadores de Barcelos. De acordo com informações, a criança estava brincando na beira do rio e, momentos depois, os pais notaram o sumiço.

Moradores e os pais da criança realizaram buscas no local. Pescadores também tentam prestar apoio jogando redes no rio, porém, até o início da noite, ele não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros afirma não ter recebido nenhuma informação a respeito do acidente.

Outro caso

Uma menina de apenas 5 anos morreu afogada no final da tarde do último domingo (18) no Cacau Pirera, distrito de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus. Segundo as primeiras informações repassadas pela investigadora Zeina, do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, a criança estaria em um flutuante com a família, quando a mãe precisou ir ao banheiro. Ao voltar, ela percebeu a ausência da filha.

Ao perceberem o desespero dos pais da criança, frequentadores do flutuante começaram a ajudar na busca pela menina, quando uma moradora próximo ao local avistou a menor. Os primeiros socorros foram prestados à menina que, em seguida, foi encaminhada ao posto de saúde do Cacau Pirera, mas vítima não resistiu e já chegou sem vida à unidade de saúde.

