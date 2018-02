Detran lança CNH digital nesta segunda-feira

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM) realiza, nesta segunda-feira (26), o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH-e) no Amazonas. A coletiva de imprensa vai ocorrer no auditório do Detran, localizado na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, às 9h.

Na ocasião, o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, irá apresentar a novidade e explicar os procedimentos necessários para o uso da CNH Digital. A CNH Digital será acessada por meio de aplicativo instalado no smartphone e possui o mesmo valor jurídico da CNH impressa, sendo válida em todo território nacional.

O aplicativo está disponível para download na Google Play e App Store. A CNH-e poderá ser solicitada apenas por motoristas que já possuem a CNH impressa com código de barras bidimensional QR Code (Quick Response Code), item de segurança implantado nas CNHs de papel desde maio de 2017.

