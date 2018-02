CNH Digital passa a valer no Amazonas e beneficiará 200 mil motoristas

Manaus - Cerca de 200 mil amazonenses vão ser beneficiados com a Carteira Nacional de Habilitação em sua versão digital (CNH-e). A informação é do diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Vinícios Diniz, em lançamento oficial do projeto em entrevista coletiva à imprensa local, nesta segunda-feira (26).

A proposta da CNH-e corria no imaginário de todos os motoristas de Manaus, desde os testes piloto do projeto feitos em setembro do ano passado. Agora, todos os que já têm o documento físico, com a certificação digital acoplada ao código QR Code (Quick Response Code), vão poder solicitar a versão digitalizada no conforto de casa.

Vinícius confirmou que apesar dos 270 mil inscritos na CNH Social, apenas 10 mil serão beneficiados no Amazonas | Foto: Nicolas Daniel Marreco

O processo disponibilizado aos cidadãos que atendem aos requisitos da pasta de trânsito se dá pelo cadastro no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), onde é mandado um código de ativação para o e-mail pessoal do usuário. Dentro do e-mail recebido, um segundo código de segurança é mandado para ser ativado desta vez no celular ao qual o documento vai ser utilizado pelo condutor, por meio de aplicativo. Os usuários poderão baixar o aplicativo CNH Digital, de forma gratuita, nas lojas da App Store e da Play Store.

Ao final do processo, o usuário vai encontrar esta versão da CNH física no celular para ser utilizada em qualquer lugar | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"É dentro da plataforma digital que os condutores vão poder usar o documento digitalizado. Aqueles motoristas que não possuem a certificação digital, junto com o QR Code, terão que procurar a sede do Detran para atualizar as informações de cadastro, sendo endereço de e-mail e o telefone, imprescindíveis para o cadastro. Por uma questão de segurança, a pasta regional repassa as informações de cada usuário ao órgão nacional, para eles liberarem o código de ativação direto ao motorista", explicou o diretor técnico, Rodrigo de Sá, que mostrou a sua CNH Digital no momento da coletiva.

Ele completa que o documento vai poder substituir a CNH impressa, podendo ser utilizada mesmo sem a presença do documento físico. "É recorrente as pessoas esquecerem o documento na hora da fiscalização, mas agora vão poder usar direto no celular. Como o cadastro de trânsito é intransferível, o celular utilizado para abrigar a CNH-e também não poderá ser compartilhado, sendo de uso exclusivo do motorista, de acordo com a autorização do sistema de segurança", termina.

O passo a passo do processo para quem tem a certificação digital, e para quem não tem, está disponível no site do Detran-AM.

CNH Social

Sobre o projeto que vai permitir 10 mil amazonenses emitir a CNH gratuitamente, de acordo com os requisitos do Detran (maiores de 18 anos com residência de, no mínimo, dois anos no Amazonas, renda de até três salários mínimos, ou estar desempregado há mais de um ano, ou ainda, participar de programas sociais do Governo), Diniz afirmou que até o final de março o órgão deve chamar em torno de 2 mil inscritos para o processo seletivo.

"Estamos planejando daqui há 30 dias atender os primeiros inscritos no programa. Apesar de aproximadamente 270 mil pessoas se inscreverem no benefício, apenas 10 mil vagas serão atendidas, nas quais, 2 mil serão chamadas na primeira parte do processo. Devido a antiga gestão não ter se planejado quanto às demandas que resultaram do chamamento público, ficamos sobrecarregados e não tivemos condições de responder aos cidadãos dentro do prazo, principalmente com as demandas do Ano Novo e do Carnaval", destacou o diretor-presidente do Detran.

Edição: Isac Sharlon

