Professores do Amazonas ameaçam fazer paralisação

Manaus- Professores da rede estadual de ensino realizarão uma paralisação de advertência, caso o governador do Estado não os receba para ouvir as suas demandas. “Faremos uma assembleia no outro dia para decidirmos sobre uma possível greve sim”. Assim afirmou o coordenador financeiro do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical), Lambert Melo.

A paralisação de advertência está marcada para o dia 13 de março e tem com o objetivo de chamar atenção do governador Amazonino Mendes para a atual condição de trabalho dos professores e pedagogos do Estado do Amazonas.

A decisão veio após o secretário de Educação, Lourenço Braga, não apresentar a proposta de reajuste salarial da classe. A falta de merenda também foi outro motivo que impulsionou a decisão da pré-paralisação. Recentemente informações deram conta de que escolas estaduais não teriam merenda, o que causou um clima de desentendimento entre a Asprom e a Seduc (Secretaria de Estado da Educação).

Na época, a Seduc negou a informação e afirmou, inclusive, que o Estado teria investido R$ 75 milhões em merenda. Por outro lado, o coordenador da Asprom, informou que a situação não correspondia às afirmações da Seduc.

Dentre as reivindicações feitas pelos profissionais da educação estão: melhorar as condições de trabalho dos profissionais de educação, reajuste salarial de 35% que não acontece desde 2105, revisão do plano de cargos e implementação da lei nº 257, promulgada há dois anos, que zela pelo não excesso de alunos em sala de aula.

Segundo Lambert, atualmente uma sala de aula de 6º ao 9º tem mais de 45 alunos, quando o normal são no máximo 35 alunos por sala.

Seduc

A assessoria de comunicação da Seduc descartou a hipótese de greve. Segundo a pasta, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, não teria legitimidade para convocar legalmente uma paralisação dos profissionais da educação.

A assessoria informou ainda que a Secretaria de Educação do Estado está em negociação diretamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam). Disse também que o secretário de Educação já garantiu que garantirá a data-base no dia 1º de março para todas as categorias da Educação e garantiu as progressões dos professores e pedagogos.

