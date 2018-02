Autoridades discutem o acolhimento de venezuelanos em Manaus

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas e em Roraima e o Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima (MPT-AM/RR) promovem reunião, nesta quarta-feira (28), em Manaus, com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, para tratar do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos no país.

Na ocasião, será discutida, com a presença de diversas instâncias governamentais, a estratégia para abrigar os refugiados que serão deslocados de Roraima para a capital amazonense. O encontro será realizado no Ministério Público Federal em Manaus e acompanhado por videoconferência pelos órgãos responsáveis em Boa Vista e Brasília.

O primeiro grupo a vir para Manaus chegou a ocupar a região da Rodoviária | Foto: Arquivo EM TEMPO





Leia também: Prefeito diz que 180 novos venezuelanos devem chegar a Manaus

Entre os órgãos que foram convocados pelo MPF e pelo MPT a comparecerem ao encontro, estão o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a Secretaria da Casa Civil – Relações Institucionais e Sociais da Presidência da República, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), a Defensoria Pública da União (DPU) nos estados de Roraima e Amazonas, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) do Amazonas e a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração de Roraima.

A interiorização dos venezuelanos é um processo de transferência dos que estão em Roraima para outros estados | Foto: Arquivo EM TEMPO





A interiorização dos imigrantes venezuelanos é um processo de transferência de refugiados que estão em Roraima para outros estados brasileiros. A medida foi anunciada pelo governo federal na última semana, quando os estados do Amazonas e São Paulo foram indicados como os primeiros destinos dos imigrantes que serão transferidos.

Leia mais:

Após se aposentar da seleção, Cristiane aceita pedido e se apresenta

MPE-AM deflagra Operação Eldorado para cumprir oito mandados

Navio holandês atraca em Manaus com mais de mil turistas estrangeiros