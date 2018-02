Candidatos que fizeram Enem podem ingressar na Unip sem vestibular

Manaus - Candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer ano, a partir de 2009, podem ser dispensados da prova do processo seletivo 2018 deste 1º semestre da Universidade Paulista (Unip). O candidato também pode ingressar na instituição de ensino por prova tradicional, agendada ou por transferência, com descontos que podem chegar a 100%.

Conforme informações da Unip, em relação ao Enem, o estudante basta fazer a inscrição via internet e entregar, no campus escolhido, uma cópia autenticada do boletim de desempenho individual de notas do Enem e da cédula de identidade (RG). A nota obtida no Enem será padronizada com as notas da prova do processo seletivo.

Ainda segundo a Unip, se a média das notas do candidato for maior que 300, ele será agraciado com uma bolsa válida para o curso todo; o percentual dessa bolsa será proporcional a média, podendo chegar a 100% para média maior ou igual a 750.

O candidato que apresentar nota média menor que 300, numa escala de zero a 1000, ou tenha zerado a redação, deverá realizar prova tradicional ou agendada, pois, suas notas não serão aproveitadas.

Vantagens

Estudante que já é portador de diploma de curso superior também pode ingressar sem necessidade de fazer o vestibular. Segundo a Unip, o candidato tem aproveitamento dos estudos já realizados por meio de uma análise curricular e, ainda, desconto de 37% nas mensalidades. Se o diploma for da Unip, ou de instituição associada ou coligada, esse desconto será de 40%.

Para se inscrever para as provas tradicionais ou agendadas, o candidato deve acessar o site www.unip.br, em colégios, cursinhos e em postos de inscrição autorizados.

